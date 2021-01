ECCO COSA SUCCEDE QUANDO TI IMPARENTI CON DEI CACCIATORI D’ORO – SAMANTHA MARKLE, SORELLASTRA DI MEGHAN, TORNA ALL’ATTACCO ANNUNCIANDO L’USCITA DEL LIBRO CHE SVELERÀ LA “VERA NATURA DELLA DUCHESSA DEL SUSSEX” - LA PORA SAMANTHA SPERAVA DI POTER ENTRARE A CORTE MA DA QUANDO È STATA SFANCULATA, HA CAPITO DI POTER FARE SOLDI SFRUTTANDO L’IMMAGINE DELLA SORELLINA FORTUNATA CHE E' INCAZZATA PER…

Elisabetta Moro per "www.elle.com"

Parenti serpenti si dice e Meghan Markle questo detto lo conosce a menadito, dato che l'unica esponente della sua famiglia con cui è ancora in buone è sua madre Doria Ragland. Niente da fare per suo padre Thomas Markle con cui la duchessa ha tagliato i ponti ormai da anni tra sparate a zero sulla royal family (il principe Harry definito "un arrogante"), informazioni personali vendute ai paparazzi e una narrazione (con tanto di documentario dedicato) che vede Meghan come una figlia ingrata e senza cuore.

Male anche i rapporti con il fratello (da parte di padre) Thomas Jr che ha addirittura scritto una lettera al Principe Harry per convincerlo ad annullare il matrimonio ("Stai commettendo un grave errore, non è la donna giusta") e con lo zio Mike Markle che in un'intervista ha descritto la nipote come "un'immatura" e una "viziata". A tutto questo si aggiunge la sorella (o sorellastra, ndr) Samantha Markle - anche lei nella cerchia degli haters più accaniti - che questo mese pubblicherà il suo libro rivelazione The Diary of Princess Pushy's Sister Parte Prima allo scopo di svelare la vera natura di Meghan Markle e togliersi così non pochi sassolini dalla scarpa.

Sembra chiaro ed evidente, insomma, che ai Markle piaccia lavare i panni sporchi della famiglia in pubblico e infatti il libro di Samantha Markle era già stato annunciato nel 2017 con la promessa di svelare la vera "princess pushy" (principessa arrivista) aka Meghan Markle da un punto di vista inedito. Il libro è lungo 328 pagine, si prefigge di "raccontare le verità nascoste sulla sua famiglia" e sembra sia solo il primo volume di una lunga serie (what??). "In mezzo a una tempesta di notizie false e caos mediatico, Samantha Markle condivide la verità sulla sua vita e sulla sua famiglia", scrive la casa editrice Barnes & Noble aggiungendo "A volte la verità è davvero più strana della finzione".

Samantha Markle ha 56 anni ed è nata a Chicago e cresciuta nel sud della California. In passato è stata un'attrice e una modella, poi ha conseguito un master in Counselling e al momento vive in Florida con i suoi tre figli. Le sue opinioni sulla sorella minore non sono certo un mistero dato che le ha urlate ai quattro venti senza troppe remore: "Un'arrivista che sfrutta le persone come trampolini di lancio", "Una figlia ingrata e senza cuore", "Un'arrampicatrice sociale con il debole per gli uomini rossi di capelli" e avanti così.

Ha addirittura dichiarato che "La verità ucciderebbe la sua relazione con il principe Harry, perché lui non vorrebbe più frequentare una persona così cattiva". Lei, però, ci tiene particolarmente che questa "verità" venga fuori e ci si è messa d'impegno. Una fonte ha riferito al Mirror che Meghan è rimasta turbata dalla notizia del libro chiedendosi perché Samantha lo abbi scritto dato che "si conoscono a malapena". Haters gonna hate, forse è questa la risposta.

