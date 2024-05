10 mag 2024 18:32

ECCO UN DON CHE SAPEVA COME PRENDERSI CURA DELLE PECORELLE SMARRITE… – IL PRETE 65ENNE MAURIZIO VERLEZZA È STATO ARRESTATO PER AVERE TENTATO DI PORTARE NEL CARCERE DI VELLETRI DROGA E CELLULARI – IL CAPPELLANO AVEVA NASCOSTO IN UN PACCO CON GLI INDUMENTI PER I DETENUTI UN CHILO DI MARIJUANA, OLTRE 50 GRAMMI DI COCAINA E DUE SMARTPHONE – PERQUISENDO LA SUA CASA, LA POLIZIA HA TROVATO ANCHE 20 MILA EURO IN CONTANTI…