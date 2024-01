ECCO IL “PISTOLINO” CHE HA CREATO UN GRAN CASINO! – SI CHIAMA “NORTH AMERICAN ARMS” IL REVOLVER TASCABILE CALIBRO 22 DEL DEPUTATO DI FDI, EMANUELE POZZOLO, DAL QUALE È PARTITO UN COLPO ALLA FESTA DI CAPODANNO A CUI ERA PRESENTE IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO – COSTA TRA I 380 E I 450 EURO ED È DOTATO DI “DISPOSITIVI MULTIPLI DI SICUREZZA” PER EVITARE COLPI ACCIDENTALI, VISTE LE DIMENSIONI RIDOTTE DELL’ARMA… – VIDEO

MINI REVOLVER NORTH AMERICAN ARMS

La pistola detenuta dal deputato Emanuele Pozzolo, dalla quale è partito un colpo alla festa di Capodanno, è una North American Arms LR22. Si tratta di una «mini-pistola» del costo che può oscillare tra i 380 e i 450 euro.

Sui siti specializzati si legge infatti che è una delle armi che ha il record in termini di miniaturizzazione per un revolver. Un revolver quindi di piccolo calibro «con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da 'borsetta' per chi desidera avere una sicurezza in più. Vista l'originalità della realizzazione meccanica può essere indicato come esemplare in una collezione di armi di piccole dimensioni». Un'arma ritenuta ideale per «divertimento, difesa, collezione».

andrea delmastro emanuele pozzolo

Nella sezione sicurezza del manuale si avverte che i modelli di pistola tascabile Naa sono dotati di «dispositivi multipli di sicurezza» per assicurare massima protezione dagli spari accidentali. Proprio a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è però necessario «prestare massima cura nel maneggio dell’arma e nel rispetto delle regole base di sicurezza con le armi». […]

