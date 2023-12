ECCO IL MODELLO CINESE: SFRUTTARE I DISGRAZIATI – DIVERSE AZIENDE CINESI DI MODA, CHE VENDONO CAPI AI MARCHI EUROPEI, USANO IL LAVORO FORZATO DEGLI UIGURI – SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO DAL GRUPPO DEI SOCIALISTI E DEMOCRATICI A BRUXELLES, 39 MARCHI, TRA CUI ZARA, PRADA E MAX MARA, CORRONO “L’ALTO RISCHIO DI ACQUISTARE CAPI REALIZZATI DALLA MINORANZA ETNICA” SFRUTTATA DALLE AZIENDE CINESI. E DIVERSI PEZZI SIANO ARRIVATI NELL’UE SENZA ALCUNA SANZIONE E…

(ANSA) - Diverse aziende cinesi di moda che vendono i loro capi ai marchi europei usano il lavoro forzato della minoranza uigura. A lanciare l'allarme è uno studio pubblicato dal gruppo dei Socialisti e Democratici a Bruxelles alla vigilia del vertice Ue-Cina che si terrà a Pechino.

"Un volume considerevole di capi di abbigliamento contaminati dal lavoro forzato uiguro è in arrivo nell'Ue senza alcuna sanzione", afferma lo studio preparato assieme alla Sheffield Hallam University del Regno Unito e dal l'Uyghur Centre for Democracy and Human Rights.

Lo studio presenta una mappatura delle catene di approvvigionamento dei marchi di moda e afferma che 39 marchi di abbigliamento conosciuti in Europa, tra cui Zara, Prada e Max Mara, corrono l'"alto rischio di acquistare capi di abbigliamento realizzati da uiguri costretti a partecipare a trasferimenti di manodopera imposti dallo Stato".

