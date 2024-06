24 giu 2024 08:18

ECCO IL MODO IN CUI SI “FA IMPRESA” IN ITALIA: SONO QUASI 60MILA GLI UOMINI E LE DONNE COSTRETTI A LAVORARE SENZA UN CONTRATTO O CON DEGLI ACCORDI IRREGOLARI - SONO I LAVORATORI IN NERO SCOPERTI DALLA GUARDIA DI FINANZA IN 17 MESI DI ATTIVITÀ, DAL 1 GENNAIO DEL 2023 AL 31 MAGGIO DI QUEST'ANNO: SONO IL 32% IN PIÙ DEI 45.041 SCOPERTI NELL'ANALOGO PERIODO PRECEDENTE - TENIAMO A MENTE QUESTI DATI QUANDO RIPARTIRA’ LA SARABANDA SUGLI IMPRENDITORI CHE NON TROVANO DIPENDENTI…