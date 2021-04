ECCO PERCHE’ CASSANO NON HA SFONDATO- ALLA BOBO TV VIERI RIMETTE A POSTO FANTANTONIO. IL CLAMOROSO SCONTRO SUL GIOCO DELL’INTER – BOBONE: “RISPETTO A INIZIO ANNO LA SQUADRA DI CONTE È MIGLIORATA, HA FATTO DELLE PARTITE DELLA MADONNA E…” (SEGUIRA’ DIBATTITO) – VIDEO

Dagli amici mi guardi Iddio. Dopo tante polemiche innestate negli ultimi tempi da Antonio Cassano, che su twitch alla Bobo-tv si diverte a sparare sentenze, ad attaccare quasi tuttti (e quasi sempre l’Inter di Conte) e a dare consigli non sempre richiesti a destra e a manca, ecco che c’è qualcuno che mette a posto il talento barese. E’ proprio il suo amico Vieri che gli riserva due bordate in diretta.

Vieri rivela perché Cassano non ha sfondato

Vieri parte dal Cassano-giocatore e dice: “Ad Antonio lo dico sempre, Cassano non ha sfondato davvero perché diceva sempre quello che pensava. Io invece coi giornalisti non parlavo proprio, ma facevo un gol a partita e la gente non poteva quindi attaccarsi a nulla».

Vieri difende l’Inter dalle critiche di Cassano

Poi in risposta alle tante critiche velenose riservate da Cassano all’Inter, l’ex bomber dice: «Rispetto all’anno scorso a me, da metà in poi, l’Inter piace. Gioca bene, grandi partite: molto meglio rispetto all’inizio dell’anno. Ha battuto il Milan, ha battuto la Juventus giocando un gran calcio. Rispetto a inizio anno è migliorata, ha fatto delle partite della Madonna e sta giocando bene”.

Vieri ricorda anche le gare meno belle: “Poi l’Atalanta va bene, il Sassuolo va bene e il Bologna è stata una partita bruttissima. Col Cagliari per trentacinque minuti del secondo tempo il Cagliari non è mai uscito una volta dalla sua area di rigore, è come il Manchester City (mercoledì in Champions League contro il Borussia Dortmund, ndr). Antonio Conte ha un’idea, ma sta giocando molto meglio: cominciano da dietro, fanno dei bei gol».

I pronostici di Vieri e Cassano per Napoli-Inter

Vieri e Cassano sono in disaccordo anche sui pronostici per domani. Dice Cassano: “Le due squadre di casa vincono. Il Napoli batterà l’Inter e l’Atalanta batte la Juve”. Pronta la replica di Christian Vieri: “Per me Napoli-Inter finisce 1-2 e Atalanta-Juve 2-1″.

