8 ott 2020 19:22

ECCO QUELLO CHE CI ASPETTA: IN FRANCIA PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO CI SONO STATI PIÙ DI 18MILA CASI DI CORONAVIRUS IN 24 ORE. I NUOVI POSITIVI OGGI SONO 18.129 E IL TOTALE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA È DI 682.192 – OGGI CI SONO STATI 76 MORTI E 88 PAZIENTI RICOVERATI IN PIÙ