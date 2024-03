ECCO IL "METODO CINESE" PER GESTIRE IL DISSENSO - PECHINO STRINGE LA MORSA SUL TIBET PER COMPLETARE IL PROCESSO DI “SINIZZAZIONE” DEL PAESE – LA CINA GIOCA SU PIU’ FRONTI, TRA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE, FORZE ARMETE AL CONFINE, BAMBINI TIBETANI SEPARATI DALLE FAMIGLIE E INDOTTRINATI NELLE SCUOLE CINESI, ARRESTI DI MASSA E LA RIVENDICAZIONE DELLA NUOVA REINCARNAZIONE DEL DALAI LAMA – MA C’E’ CHI RESISTE: LE “SPECIAL FRONTIER FORCES”, 7 MILA SOLDATI TIBETANI CHE...

rivolta in tibet contro occupazione cinese del 1959

Estratto dell’articolo di Gianni Vernetti per “la Repubblica”

Il 10 marzo del 1959 la popolazione della città di Lhasa, allora capitale del Tibet indipendente, insorse contro l’esercito occupante di Pechino per proteggere la propria guida spirituale Tenzyn Gyatzo, il XIV Dalai Lama del Tibet, dal rischio di arresto e deportazione. Il massacro durò diversi giorni e 87mila tibetani persero la vita.

xi jinping in tibet

La notte del 17 marzo, il Dalai Lama intraprese la strada dell’esilio […] in India. Sono passati 65 anni e il tragico anniversario del 10 marzo è ricordato dalla diaspora tibetana in tutto il mondo per denunciare un’occupazione senza fine e un processo forzato di assimilazione e distruzione dell’identità, storia e cultura della millenaria tradizione tibetana.

BAMBINI TIBETANI NELLE BOARDING SCHOOL CINESI

Lungo tutta la frontiera himalayana sono in corso grandi progetti infrastrutturali (a cominciare dalla ferrovia Chengdu-Lhasa), tutti accompagnati da un impressionante build-up militare nella frontiera fra Tibet e India. La Cina occupa la regione indiana dell’Aksai-Chin vicino al monte Kailash, rivendica come proprio l’intero stato indiano dell’Arunachal Pradesh, minaccia la piccola monarchia del Bhutan. […]

foto di xi jinping in tibet 2

Ma è all’interno del Tibet che la situazione è divenuta disastrosa. Nel tentativo si asservire la storia alle proprie esigenze, Pechino ha rinominato il Tibet con il termine cinese “Xizang” e dietro la scelta semantica si cela un progetto diffuso di assimilazione della minoranza tibetana. Sono oramai oltre un milione i bambini tibetani che sono stati separati in modo forzato dalle proprie famiglie per essere indottrinati in centinaia di boarding school.

ferrovia chengdu lhasa

[…] A ciò si aggiungono arresti di massa, continue incursioni delle forze dell’ordine all’interno dei monasteri, un sistema diffuso di sorveglianza con oltre 5 milioni di telecamere con riconoscimento facciale e anche la raccolta forzata del Dna di circa un milione di tibetani. Proseguono poi senza sosta una serie di progetti idroelettrici in grado di alterare le forniture idriche in tutta l’Asia meridionale. […] Ma Pechino non si limita alle vicende “terrene”: il governo cinese ritiene un suo diritto interferire e decidere sul processo buddista di reincarnazione e successione del Dalai Lama. […]

xi jinping in tibet.

Ma dall’altra parte della catena himalayana c’è chi resiste. Sono le Special Frontier Forces, otto battaglioni di forze speciali, composte da circa 7.000 soldati tibetani reclutati fra la diaspora e inquadrati nell’esercito indiano.

[…] I soldati […] rappresentano oggi circa il 10% dell’intera popolazione tibetana in esilio: 75mila rifugiati in India e altri 80mila fra Europa e America. La Central Tibetan Administration (il Governo Tibetano in Esilio in India ndr ) non interferisce con la struttura militare dei giovani tibetani arruolati nell’esercito indiano, ma si occupa del welfare dei veterani dopo il congedo.

special frontier forces 2

Incontro il veterano Ngawang Tenpa, che ha servito trent’anni nelle forze speciali. «Le Forze Speciali di Frontiera sono nate nel 1962 — racconta — dopo il conflitto fra Cina e India. Il reclutamento è iniziato allora fra i giovani della comunità tibetana in esilio. Le forze speciali sono composte da circa 7.000 unita e fra loro c’è anche un’unita composta da sole donne, l’unità 34. Abbiamo combattuto nella Valle di Galwan in Ladakh nel 2021 — prosegue Ngawang — riuscendo a conquistare un passo strategico e perdendo Nyima Tenzin, comandante di una delle compagnie delle Sff. Al suo funerale, la bara era coperta dalla bandiera dell’India e da quella del Tibet indipendente».

ARTICOLI CORRELATI

special frontier forces 1 foto di xi jinping in tibet 1 BAMBINI TIBETANI NELLE BOARDING SCHOOL CINESI diga cinese al confine con il tibet xi jinping in tibet xi jinping in tibet occupazione cinese in tibet xi jinping in tibet