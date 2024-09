ECCO LE "TRADIZIONI" AFRICANE – A LECCE, UN UOMO DEL MALI PORTA IN OSPEDALE LA FIGLIA DI 8 ANNI, CHE LAMENTAVA DOLORI ADDOMINALI PER UNA PRESUNTA CADUTA IN CASA, E I MEDICI SCOPRONO CHE LA PICCOLA ERA STATA INFIBULATA – SI TRATTA DI UNA BARBARA MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE CHE PREVEDE L'ASPORTAZIONE DEL CLITORIDE, ILLEGALE IN ITALIA – LA BIMBA È STATA MOMENTANEAMENTE ALLONTATATA DALLA FAMIGLIA…

mutilazioni

Estratto da www.open.online

Va al pronto soccorso per un dolore al basso ventre per una presunta caduta in casa, ma durante la visita i medici si insospettiscono per una possibile violenza sessuale e poi scoprono che è stata infibulata. È quanto successo all’ospedale Vito Fizzi di Lecce e su cui ora sta indagando la procura della città.

Secondo quanto ricostruito, nel corso della visita, i dottori hanno scoperto che la piccola era stata infibulata in passato, una pratica di mutilazione degli organi genitali esterni femminili, solitamente effettuata in alcuni paesi africani per motivi religiosi, che in Italia è assolutamente illegale. La bimba è infatti originaria del Mali e vive con la famiglia in una casa nel Salentino.

mutilazione genitale

[…]. L’ospedale ha allertato immediatamente i carabinieri di Lecce e la procura dei minori ha avviato tutti gli accertamenti del caso per verificare le condizioni in cui si trovano i figli ed eventuali responsabilità dei genitori che in questi giorni saranno sentiti dagli inquirenti. Nel frattempo, la piccola è stata momentaneamente allontanata dalla famiglia.