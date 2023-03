ECCO UN’ALTRA COPPIA CHE SCOPPIA! NON CE L'HANNO FATTA MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ: DOPO UNA PRIMA SEPARAZIONE NEL 2018 E LA RICONCILIAZIONE DOPO POCHI MESI, QUESTA VOLTA È ARRIVATA LA ROTTURA DEFINITIVA – SECONDO “DIVA E DONNA”, IL REGISTA AVREBBE LASCIATO LA CASA IN CUI VIVEVA CON LA SUA FAMIGLIA PER TRASFERIRSI POCO DISTANTE E…

MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

Non ce l'hanno fatta Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Dopo una prima separazione nel 2018 e la riconciliazione a una manciata di mesi, la storia tra l'attrice e il regista ha fatto registrare una nuova rottura. Come riporta Diva e Donna, Virzì avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli Anna (9 anni) e Jacopo (13).

La prima separazione

A novembre 2018 i due aveva annunciato la crisi di coppia dopo dieci anni di matrimonio e la volontà di separarsi. Alcune indiscrezioni attribuivano all’attrice la decisione di chiudere il rapporto. La decisione è durata però solo qualche mese e a febbraio 2019 tutto sembrava essere tornato alla normalità.

MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

Qualche rivista di gossip aveva dato voce a fonti anonime vicine alla coppia scrivendo che il cineasta si sarebbe presentato sotto la casa dell’amata in lacrime, per ottenere la riconciliazione. All'epoca la coppia aveva cercato di mantenere la massima riservatezza sulla propria vicenda privata per proteggere i due figli.

