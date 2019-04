ECCO SPIEGATO L’ALITO DI MERDA! – ATTENZIONE GENTE, TRATTENERE LE PUZZETTE PUÒ AVERE DELLE CONSEGUENZE CATASTROFICHE: SECONDO L’ULTIMA FOLLE TEORIA DI UNA PROFESSORESSA UNIVERSITARIA INGLESE TRATTENERE LE FLATULENZE PORTA AL RIASSORBIMENTO DEI GAS CHE, INEVITABILMENTE, FINIRANNO PER USCIRE DALLA BOCCA…

Se avete mai dubitato della bontà del detto “aria che da qualche parte deve uscire” è arrivato il momento di smetterla. Perché se da un lato scoreggiare in pubblico non è sempre pratico o possibile, trattenere l’aria potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Non suggeriamo di prendere in considerazione l'idea di lasciarvi sfuggire una puzzetta durante un colloquio di lavoro o alla festa di compleanno di vostra nonna, ma tenere una scoreggia potrebbe farvi più male che bene.

L’ultima folle teoria arriva direttamente dalla Gran Bretagna: secondo la professoressa Clare Collins, esperta di nutrizione all’università di Newcastle, il gas potrebbe essere riassorbito, finendo per uscire dalla bocca. Una teoria che fa paura solo a leggerla, ma che sta scatenando la ricerca forsennata a informazioni per saperne di più.

In un pezzo per The Conversation, Collins ha anche avvertito che tenere una scoreggia in realtà è inutile: «Trattenersi troppo a lungo porta a un accumulo di gas che inevitabilmente si tradurrà in una scoreggia incontrollabile. Inoltre si vanno incontri a problemi come la diverticolite». La conclusione. Lasciatevi andare come facevate prima. Tanto si sente che non si trattiene nessuno.

