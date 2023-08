ECCONE UN ALTRO CHE SI PARAGONA A GIORDANO BRUNO – IL GENERALE ROBERTO VANNACCI REPLICA DOPO IL CASINO SCATENATO DALLE FRASI OMOFOBE CONTENUTE NEL SUO LIBRO, “IL MONDO AL CONTRARIO”: “SONO SCAPPATO TUTTA LA VITA DALLA NORMALITÀ: PER QUESTO DICO CHE SONO A FIANCO DEGLI OMOSESSUALI” – “SONO AMAREGGIATO DALLA DECONTESTUALIZZAZIONE E DAL PROCESSO ALLE OPINIONI. GIORDANO BRUNO LO HANNO BRUCIATO PERCHÉ AVEVA UN PENSIERO CONTROCORRENTE, MI AUGURO CHE NESSUNO VOGLIA TORNARE INDIETRO. ALLA FINE HANNO FATTO UNA GRANDE PUBBLICITÀ AL LIBRO…" - CROSETTO PRENDA PROVVEDIMENTI: QUANTO TEMPO CI VORRÀ PER L'ESAME DISCIPLINARE ANNUNCIATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA?

1. GENERALE VANNACCI,AMAREGGIATO PER FRASI DECONTESTUALIZZATE

roberto vannacci a soldati ditalia 4

(ANSA) - "Le critiche non mi disturbano affatto e al ministro Crosetto non replico, mi attengo a quelle che sono le sue disposizioni. Ciò che mi procura disagio è la strumentalizzazione: sono state estratte frasi dal contesto e su queste sono state costruite storie che dal libro non emergono. Sono amareggiato dalla decontestualizzazione e dal processo a delle opinioni".

roberto vannacci a soldati ditalia 5

Così il generale Roberto Vannacci, oggi alla guida dell'Istituto geografico militare, a proposito delle polemiche relative ad alcune frasi contenute nel suo libro autoprodotto "Il Mondo al contrario".

"Sono pronto a confrontarmi sulle mie opinioni e nel campo delle argomentazioni, del merito, non di altri aspetti - aggiunge Vannacci -. La libertà di opinione è una delle radici della nostra radice libera e occidentale. Giordano Bruno lo hanno bruciato perché aveva un pensiero controcorrente, meno male abbiamo superato quei momenti e mi auguro che nessuno voglia tornare indietro, che nessuno voglia imporre un modo di vedere la realtà".

il mondo al contrario roberto vannacci

Alla fine, osserva, "hanno fatto una grande pubblicità al libro, magari le vendite aumenteranno. Per le illazioni fatte io non ho problemi a rispondere nel merito, sarò ben lieto di farlo".

2. VANNACCI,'A FIANCO DEI GAY,SCAPPATO TUTTA VITA DA NORMALITÀ'

(ANSA) - "La frase sugli omosessuali viene da uno, ovvero io, che è scappato tutta la vita dalla normalità: per questo dico che sono a fianco degli omosessuali nella caratteristica di essere al di fuori della normalità. Sono un esponente delle forze speciali e rivendico l'anormalità, nel senso che ho fatto cose che la gente normale non fa.

Per questo dico che sono a fianco degli omosessuali in questo. Nel libro spiego che l'anormalità non è migliore o peggiore, non è buona o cattiva". Così il generale Roberto Vannacci, alla guida dell'Istituto geografico militare, sulle polemiche sul suo libro autoprodotto "Il Mondo al contrario".

CROSETTO, 'ESAME DISCIPLINARE PER GENERALE VANNACCI'

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Non utilizzate le farneticazioni personali di un generale in servizio per polemizzare con la Difesa e le forze armate. Il generale Vannacci ha espresso opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione. Per questo sarà avviato dalla Difesa l'esame disciplinare previsto". E' quanto scrive su twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

roberto vannacci 5 roberto vannacci 1 roberto vannacci 3