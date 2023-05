21 mag 2023 13:12

GLI ECO-VANDALI COLPISCONO ANCORA – UN GRUPPETTO DI ATTIVISTI DI “ULTIMA GENERAZIONE” HA GETTATO UN LIQUIDO NERO NELLA FONTANA DI TREVI, AL CENTRO DI ROMA, E HA ESPOSTO UNO STRISCIONE PER LA CAMPAGNA 'NON PAGHIAMO IL FOSSILE'. IL TUTTO TRA GLI INSULTI DEI PASSANTI E DEI TURISTI – EVIDENTEMENTE NON HANNO ACCOLTO L’INVITO DI ‘GNAZIO LA RUSSA AD ANDARE A SPALARE FANGO NELLE ZONNE COLPITE DALL’ALLUVIONE… – VIDEO