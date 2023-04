1 apr 2023 12:35

GLI ECO-VANDALI DI "ULTIMA GENERAZIONE" COME GLI HOOLIGAN DEL FEYENOORD! – I “GRETINI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA HANNO VERSATO DELLA VERNICE NERA NELLA FONTANA DELLA “BARCACCIA” (DEL BERNINI) A PIAZZA DI SPAGNA, IN PIENO CENTRO DI ROMA – TRE PISCHELLI SI SONO TUFFATI IN ACQUA PENSANDO DI SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA IN MERITO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO FINO ALL'ARRIVO DEI VIGILI - L'ULTIMA VOLTA LA FONTANA FU PRESA D'ASSALTO ERA IL 2015 E I VANDALI ERANO GLI ULTRAS OLANDESI - VIDEO!