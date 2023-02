EDIFICI STRANI E DOVE TROVARLI – LA RACCOLTA LE PIÙ GRANDI FOLLIE ARCHITETTONICHE SPARSE PER IL MONDO: DALL’EDIFICIO GIALLO AMERICANO CHE SEMBRA UN ENORME CESTINO DA PICNIC AL PALAZZO A FORMA DI PESCE IN INDIA – POI C’È L’IMPROBABILE CASA CON TANTI DI QUEI TETTI DA SEMBRARE UNA PAGINA INTERNET CON TROPPI BROWSER APERTI AI 700 CASTELLI IDENTICI NELLA CAMPAGNA TURCA: IL COSTRUTTORE È ANDATO FALLITO E ORA…

DAGONEWS

edifici strani 5

Bored Panda ha raccolto le migliori stranezze architettoniche in giro per il mondo. Tra questi ci sono un edificio giallo che sembra un enorme cestino da picnic: si trova in Ohio ed era un tempo la sede della Longaberger Company, famosa per le sue ceste intrecciate a mano.

A Las Vegas, in Navada, un edificio sembra acciaio fuso e si accartoccia su se stesso.

In India troviamo un palazzo a forma di pesce: è, in effetti, un ufficio regionale del National Fisheries Development Board di Hyderabad.

edifici strani 6

C’è una casa, in una località sconosciuta, che ha talmente tanti tetti che sembra una pagina internet con troppi browser aperti. E poi c’è un edificio, adibito a uffici, unico nel suo genere: chiamato Wrapper, si trova sopra Los Angeles e prende il nome dal sistema di nastri d'acciaio che avvolgono l'esterno.

edifici strani 2

E poi c’è il caso dei 700 castelli identici nella campagna turca che erano in vendita a partire da circa 280.000 sterline. La società di costruzione è fallita e ora è la città fantasma più unica al mondo.

