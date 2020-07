EDUCAZIONE ALLA CINESE - CONDANNATI ALCUNI "EDUCATORI" DI UN CENTRO ABUSIVO DI RIABILITAZIONE PER GIOVANI DIPENDENTI DA INTERNET - LA STRATEGIA “DETOX” ERA RINCHIUDERE I RAGAZZI, QUASI TUTTI MINORENNI, IN ISOLAMENTO PER 10 GIORNI SENZA CONTATTI CON L’ESTERNO – IN PASSATO IN UN ALTRO CENTRO UNA 19ENNE È MORTA DOPO ESSERE STATA PICCHIATA…

Luciana Grosso per "it.businessinsider.com"

Un tribunale della Jiangxi ha condannato un gruppo educatori impegnati in un centro abusivo di rieducazione per ragazzini dipendenti dall’uso di internet. L’esistenza di centri del genere, almeno per gli standard cinesi, non costituisce niente di nuovo: esistono centinaia di bootcamp dove in cui i giovanissimi che hanno sviluppato un rapporto malato con tablet, cellulari e videogame, tanto da non studiare, non mangiare, non avere più amici, vengono aiutati a rimettersi in sesto.

A volte questo accade in centri specializzati, con medici e psicologi, altre in centri abusivi, non riconosciuti da nessuno, che si limitano a prendere i loro pazienti e a chiuderli in camera, togliendo loro l’accesso a ogni strumento elettronico. Se nemmeno questo funziona, giù botte (nel 2014, una ragazza di 19 anni è morta nella città di Zhengzhou, nella provincia di Henan, dopo essere stata picchiata da istruttori in un centro di disintossicazione da Internet).

Gli educatori della Accademia di Yuzhang sono stati condannati per aver gestito un centro di rieducazione abusiva e per detenzione illegale dopo aver confinato 12 giovani in isolamento per 10 giorni. Undici delle vittime avevano meno di 18 anni all’epoca.

