EDUCAZIONE PECHINESE – A BUCCINASCO, ALLE PORTE DI MILANO, LA POLIZIA MUNICIPALE HA TROVATO UN BAMBINO DI 2 ANNI LASCIATO DA SOLO IN MACCHINA, CHE PIANGEVA DISPERATO – I GENITORI, UNA COPPIA DI CINESI, ERANO ANDATI IN COMUNE A CHIEDERE DEI DOCUMENTI. QUANDO SONO TORNATI, DOPO MEZZ'ORA, NON SI SONO SCOMPOSTI DAVANTI ALLE FORZE DELL'ORDINE: “CHE SUCCEDE?” – I DUE SONO STATI DENUNCIATI PER ABBANDONO DI MINORE