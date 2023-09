EDUCAZIONE PUTINIANA – CON IL NUOVO ANNO SCOLASTICO I BAMBINI RUSSI IMPARERANNO ANCHE A USARE I KALASHNIKOV – L'INTELLIGENCE BRITANNICA SVELA CHE NEI NUOVI PROGRAMMI VOLUTI DA PUTIN, È PREVISTO UN MODULO DI ADDESTRAMENTO MILITARE DI BASE. QUESTO COMPRENDERÀ “IL MANEGGIO DEI FUCILI, L'USO DELLE BOMBE A MANO, LE OPERAZIONI CON I VELIVOLI SENZA EQUIPAGGIO E IL PRIMO SOCCORSO SUL CAMPO DI BATTAGLIA”

bambini russi con i fucili

(ANSA) - I bambini russi impareranno da quest'anno anche a usare i kalashnikov: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. Il rapporto, pubblicato su X, ricorda che il nuovo anno scolastico russo è iniziato con un nuovo programma di studi che incorpora sia le abilità militari sia la visione del Cremlino sulla storia dell'Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto personalmente una lezione aperta con 30 scolari il primo giorno del trimestre". "Gli argomenti dell'esame di storia nazionale aggiornato includono la riunificazione della Crimea con la Russia e l''Operazione militare speciale' in Ucraina - scrivono gli esperti di Londra -. Il Parlamento russo ha approvato il programma di studi lo scorso anno".

vladimir putin in una scuola

In particolare, sottolinea il ministero, "un elemento, 'Fondamenti di sicurezza della vita', è rivolto agli studenti dell'ultimo anno e comprende un modulo di addestramento militare di base. Questo comprenderà il maneggio dei kalashnikov, l'uso delle bombe a mano, le operazioni con i velivoli senza equipaggio (Uav) e il primo soccorso sul campo di battaglia". Gli alunni potranno anche ricevere la visita di veterani ucraini.

"Il nuovo programma di studi persegue tre obiettivi: indottrinare gli studenti con le motivazioni del Cremlino per l''Operazione militare speciale', instillare negli studenti una mentalità marziale e ridurre i tempi di addestramento per la mobilitazione e il dispiegamento - conclude il rapporto -. L'introduzione delle operazioni con gli Uav indica la loro crescente importanza sul campo di battaglia e le lezioni apprese su questi sistemi direttamente dal conflitto in Ucraina".

bambino russo in divisa militare