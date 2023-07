GLI EFFETTI COLLATERALI DELLA GUERRA - UN SOLDATO RUSSO SI È IMPICCATO PERCHÉ STAVA PER ESSERE RIMANDATO AL FRONTE IN UCRAINA: IL 34ENNE ERA TORNATO A VIVERE IN UN APPARTAMENTO CON LA SUA FIDANZATA MA, DOPO CINQUE MESI DI LICENZA, GLI ERA STATO COMUNICATO CHE SAREBBE DOVUTO TORNARE A COMBATTERE – L’UOMO È STATO TROVATO PRIVO DI VITA IN BAGNO: NON HA LASCIATO ALCUN BIGLIETTO, MA…

RUSSI CONQUISTANO BAKHMUT

(ANSA) - Un soldato russo, originario del Tatarstan nella parte europea della Russia, si è impiccato nel suo appartamento perché stava per essere rimandato al fronte in Ucraina dopo una licenza di cinque mesi. Lo riportano diversi media, tra cui Radio Liberty e Radio Swoboda. Il 21 maggio Alfred Galimov è tornato nell'appartamento che condivideva con la sua ragazza a Naberezhnye Chelny, una città sul fiume Volga, dopo una giornata di esercitazioni militari nella capitale regionale, Kazan.

guerra in ucraina la distruzione di bakhmut

Membro del battaglione Alga, un'unità composta principalmente da uomini reclutati in Tatarstan, il 34enne doveva essere rimandato in guerra in Ucraina. La mattina dopo è stato trovato impiccato nel suo bagno senza aver lasciato alcun biglietto anche se un parente ha riferito che era preoccupato all'idea di tornare al fronte: "Non voleva tornare in guerra".

guerra in ucraina la distruzione di bakhmut 6 guerra in ucraina la distruzione di bakhmut 1 guerra in ucraina la distruzione di bakhmut 3 guerra in ucraina la distruzione di bakhmut 7 guerra in ucraina la distruzione di bakhmut guerra in ucraina la distruzione di bakhmut 4