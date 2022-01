20 gen 2022 19:27

IN EFFETTI COME VENDITORI DI FUMO SONO PERFETTI – IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN SONO DIVENTATI I PROTAGONISTI DI PUBBLICITÀ TRUFFA CHE PROMUOVONO LA VENDITA DI BITCOIN – SUI SOCIAL STANNO GIRANDO IMMAGINI DEI DUCHI CON TANTO DI SLOGAN FARLOCCHI: “HARRY E MEGHAN HANNO SCIOCCATO TUTTI RIVELANDO COME GUADAGNANO 128.000 STERLINE IN PIÙ OGNI MESE” - L'ATTIVITÀ ILLEGALE È STATA DENUNCIATA DA…