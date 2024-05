EFFETTI INASPETTATI DELLA GUERRA A GAZA: L’AUMENTO DEI DIVORZI – LE COPPIE DI PALESTINESI CHE VIVONO NELLA STRISCIA, COSTRETTE A PASSARE GIORNI INSIEME CHIUSE NEI RIFIUGI, A UN CERTO PUNTO SBROCCANO E SI SEPARANO. LA COLPA E' SOPRATTUTTO DELLO STRESS A CUI SONO SOTTOPOSTI - PER GLI UOMINI È PIÙ FACILE DIVORZIARE, PIÙ COMPLESSO PER LE DONNE: UNA DI LORO RACCONTA DI ESSERE STATA MINACCIATA DAL CONIUGE CON UNA PISTOLA PERCHÈ...

Estratto dell’articolo di Sami Al-Ajrami per “La Repubblica”

truppe israeliane al confine con la striscia di gaza

La frustrazione della guerra in corso, la perdita del lavoro, la paura e lo sfollamento costante, infine la vita nei rifugi con elementi minimi per la sopravvivenza hanno reso più fragili le relazioni nelle famiglie di Gaza.

Molto più spesso si raggiunge un punto di non ritorno e si divorzia. In molti casi gli uomini, nervosi e depressi, si sentono impotenti di fronte alla realtà, e in molti casi le donne restano sole nei rifugi a occuparsi dei figli.

bombardamento israeliano sul campo profughi maghazi a gaza 2

Divorziare è possibile nella Striscia, e relativamente semplice se c’è il consenso dell’uomo. Molto più complesso se è solo la donna a volerlo. Quando parliamo di “divorzio”, nel contesto attuale, ci riferiamo a una dichiarazione fatta a parole e alla separazione fisica: non ci sono autorità in questo momento in grado di emettere documenti veri e propri.

Nariman Mohamed, una donna di 34 anni del Nord di Gaza, ora è divorziata e vive in una tenda nella parte occidentale di Rafah, tra migliaia di tende. Si sveglia presto ogni mattina per iniziare una dura giornata a cercare acqua potabile, trovare legna per il fuoco e preparare la colazione ai suoi cinque figli; ogni giorno deve pensare al loro nutrimento e questo implica camminare fino al centro di distribuzione per ottenere le razioni.

soldati israeliani scoprono un tennel di hamas a gaza 3

Non tutto ciò di cui la famiglia ha bisogno si trova nei pacchi. Quindi deve vagare in cerca di ong che forniscono prodotti per bambini e donne. È un pellegrinaggio quotidiano estenuante, che ora si trova a dover affrontare da sola.

«Prima della guerra, mio marito e io non avevamo un buon rapporto, ma non avevamo mai pensato al divorzio », ha detto. Con l’inizio dei bombardamenti è dovuta fuggire con la sua famiglia dal Nord alla casa della famiglia del marito: con molte persone stipate in una sola abitazione lo stress è stato alto: «Lui si arrabbiava facilmente, mi ha colpito due volte, e mi ha quasi ucciso con un colpo dalla sua pistola», racconta. […]

soldati israeliani a gaza 4

Mariam Al-Sayed, 26 anni, non è un caso diverso da Nariman: ha superato un cancro e ha avuto un bambino. Con la guerra però, suo marito è diventato più violento e aggressivo. «Sono rimasta scioccata quando mio marito ha deciso di divorziare, non avevo un posto dove andare, ho due bambini piccoli, senza soldi e senza vestiti», spiega. […]

soldati israeliani a gaza palestinesi gaza soldati israeliani a gaza 2