3 gen 2023 17:42

GLI EFFETTI DELLE POLITICHE ZERO COVID IN CINA: DOPO DUE ANNI DI RESTRIZIONI, SENZA IMMUNITÀ E CON I VACCINI AUTARCHICI FARLOCCHI, È BASTATO RIAPRIRE TUTTO PER MANDARE GLI OSPEDALI AL COLLASSO – A SHANGHAI IL 70% DEI CITTADINI (18 MILIONI DI PERSONE) SI È CONTAGIATO, IN UN MESE: GLI ANZIANI STANNO SOVRACCARICANDO I PRONTO SOCCORSO E LE BOMBOLE DI OSSIGENO STANNO FINENDO. ALCUNI VENGONO CURATI SUL MARCIAPIEDE, ALTRI MUOIONO PRIMA DI ESSERE SOCCORSI – IL TUTTO MENTRE IL REGIME NASCONDE (DI NUOVO) LA VERITÀ: UFFICIALMENTE, I DECESSI SONO STATI 15 DALL’INIZIO DI DICEMBRE. TE CREDO: HANNO CAMBIATO I CRITERI STATISTICI SULLE MORTI DA COVID…