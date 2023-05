EGITTO E QATAR PROVANO A SPEGNERE LA POLVERIERA ISRAELIANA – DOPO LA MORTE, IN UN CARCERE DI TEL AVIV, DEL LEADER DELLA JIHAD PALESTINESE, KHADER ADNAN, DA GAZA È PARTITA UNA RAFFICA DI RAZZI, ALLA QUALE L'ESERCITO ISRAELIANO HA RISPOSTO CON RAID MIRATI CONTRO HAMAS – RAGGIUNTO NELLA NOTTE UN CESSATE IL FUOCO TRA LE DUE PARTI, GRAZIE ALLE MEDIAZIONE DEL CAIRO E DI DOHA. MENTRE L'IRAN MINACCIA “VENDETTA” PER LA MORTE DI “UN MARTIRE”

1 – MEDIA, CESSATE IL FUOCO TRA FAZIONI ARMATE GAZA E ISRAELE

RAZZI DA GAZA

(ANSA) - Le fazioni armate a Gaza e Israele hanno raggiunto un cessate il fuoco dopo la tensione tra le parti seguita alla morte in carcere, durante lo sciopero della fame, di un esponente della Jihad islamica. Lo riportano fonti palestinesi citate da al Jazeera e da altri media internazionali secondo cui il cessate il fuoco è in atto dopo una serata di tensione tra le parti.

Secondo le stesse fonti, la mediazione è stata favorita dall'Egitto, dal Qatar e dall'Onu. Al momento non c'è conferma in Israele, anche se la situazione nel sud del Paese appare tranquilla al momento.

jader adnan 2

A testimonianza indiretta del raggiungimento del cessate del fuoco c'è la decisione dell'esercito israeliano di consentire alle comunità più vicine alla Striscia di riprendere la routine di vita normale. Prima del raggiungimento della tregua, Israele, in risposta ai razzi lanciati da Gaza, ha colpito in decine di attacchi aerei postazioni, depositi di armi e tunnel di Hamas nell'enclave palestinese. Attacchi che hanno causato un morto a Gaza.

Secondo dati del portavoce, tra ieri e la notte scorsa, sono stati circa 100 i razzi lanciati dalla Striscia verso Gaza, per lo più da parte della Jihad islamica. Nonostante la tregua, lo stesso portavoce militare Daniel Hagari - citato dai media - ha detto che "tutte le opzioni restano sul tavolo" se dovesse riprendere i lancio di razzi.

2 – ISRAELE, MUORE IN CARCERE LEADER DELLA JIHAD PIOGGIA DI RAZZI DA GAZA: TRE FERITI A SDEROT

Estratto dell'articolo di Nello Del Gatto per “La Stampa”

raid israeliano sulla striscia di gaza 4

Almeno 26 i razzi, oltre a colpi di mortaio, lanciati ieri da Gaza verso il Sud di Israele, in risposta alla morte di Khader Adnan, considerato uno dei leader della Jihad islamica palestinese. Tre i feriti a Sderot, quattro razzi abbattuti dal sistema antimissile israeliano, mentre l'esercito ha colpito obiettivi a Gaza con carri armati. La pioggia di razzi è stata lanciata dalla Striscia sia ieri mattina che nel pomeriggio, mentre l'esercito israeliano ha aspettato che chiudessero le scuole per rispondere.

La morte di Adnan, dopo 86 giorni di sciopero della fame, ha provocato la ferma reazione sia in Cisgiordania sia dei gruppi terroristici di Gaza, in testa la Jihad. In una nota, ha avvertito Israele che «pagherà il prezzo di questo crimine».

jader adnan 6

Khader Adnan, 44 anni, padre di nove figli, era uno dei più noti prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane e un leader carismatico riconosciuto in Cisgiordania. Originario di una cittadina vicino Jenin, si era avvicinato nella metà degli anni Novanta alla Jihad islamica mentre studiava matematica alla Birzeit University di Ramallah. In quella occasione, era diventato portavoce del gruppo terroristico.

[…] L'ultimo arresto da Israele, risale allo scorso 5 febbraio, quando fu prelevato dallo Shin Bet e dall'esercito nella sua casa di Arrabeh, vicino Jenin, dove l'uomo gestiva un forno e un negozio di generi alimentari.

Subito dopo l'arresto, Adnan si è messo in sciopero della fame. Pochi giorni fa era stato visitato dai medici della Ong Physicians for Human Rights Israel, che ne avevano chiesto il rilascio per le pessime condizioni di salute. L'Israeli Prison Service ha riferito che Adnan è stato trovato senza conoscenza nella sua cella, dopo aver rifiutato non solo il cibo, ma anche il ricovero in ospedale. Per la sua liberazione o cure si era mossa anche la Croce rossa internazionale, che ora chiede alle autorità israeliane di restituire alla famiglia il cadavere.

jader adnan 7

[…] Per il premier palestinese Mohammad Shtayyeh, quello di Adnan è stato un «omicidio deliberato» mentre sia l'Iran che Hezbollah che Hamas hanno parlato di un «martire» incitando i palestinesi a una risposta. Il premier Netanyahu ha tenuto una riunione con i vertici della sicurezza e dell'esercito per gestire la situazione. Da più parti gli si chiede una risposta decisa.

È stata aumentata la sicurezza nel sud del paese così come nelle carceri dove, temendo rivolte, sono state chiuse le celle. Secondo gli ultimi dati, nelle carceri israeliane ci sono 4900 prigionieri politici, 1016 dei quali in detenzione amministrativa reclusi senza accuse formali o processi. […]

