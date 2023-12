EIACULATE IN PACE: ARRIVA IL “PILLOLO” – FINALMENTE, DOPO DECENNI DI SPERIMENTAZIONI, UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI È RIUSCITO A CREARE UN FARMACO CONTRACCETTIVO MASCHILE EFFICACE E APPARENTE PRIVO DI EFFETTI COLLATERALI – LA PILLOLA YCT-529 È STATA TESTATO CON SUCCESSO NEI TOPI: RIESCE A BLOCCARE L’ENZIMA ADENILATO CICLASI, ESSENZIALE PER ATTIVARE LA MATURAZIONE E IL MOVIMENTO DEGLI SPERMATOZOI. ORA SERVE UNA SPERIMENTAZIONE DIRETTA SUGLI UMANI…

Estratto da www.blitzquotidiano.it

Una rivoluzione, certo, nella pianificazione familiare di coppia: basterà una pillola per evitare gravidanze indesiderate, stavolta per lui, per i maschi. [...] La ricerca [...] sta andando avanti da decenni, ma finora è stato impossibile ottenere sostanze efficaci, facili da assumere e prive di effetti collaterali.

Il risultato, il farmaco YCT-529, è stato sviluppatodall’Institute for Therapeutics Discovery & Development dell’Università del Minnesota (Stati Uniti) e finanziato dai National Institutes of Health (Nih). Prima di avere una conferma sull’efficacia è necessario aspettare ancora i risultati di una sperimentazione diretta sugli esseri umani.

[...] Il candidato farmaco sperimentato con successo (99%) nei topi non contiene ormoni, può essere assunto prima di avere un rapporto sessuale e il suo effetto termina il giorno successivo. Lo studio di Fase 1 rappresenta un modello standard nella prassi sperimentale: test condotto in doppio cieco e controllato con placebo coinvolgerà due coorti di 8 uomini ciascuna.

Il composto è un inibitore dell’enzima adenilato ciclasi, essenziale per attivare la capacità degli spermatozoi di maturare e muoversi. In sostanza, [...] il farmaco rende gli spermatozoi incapaci di raggiungere l’ovocita per fecondarlo. [...]

