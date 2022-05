ELISABETTA FRANCHI DIRETTAMENTE DAL PALEOLITICO - MARIA CORBI: "HA DELL'INCREDIBILE CHE QUEL MANIFESTO ANTI-FEMMINISTA ("NON ASSUMO DONNE UNDER 40 PERCHE' POI VANNO IN MATERNITA'") SIA STATO PRONUNCIATO PROPRIO DA LEI, ELISABETTA FRANCHI, UNA CHE IL SUCCESSO SE LO E' COSTRUITO CON LE UNGHIE" - "UNA DICHIARAZIONE CHE PIALLA DECENNI DI LOTTE PER LA TUTELA DEL LAVORO DELLE DONNE. MA I DATI CONFERMANO CHE..."

Maria Corbi per "La Stampa"

Ha dell'incredibile che quel manifesto antifemminista - in sostanza: non assumo donne perché poi vanno in maternità - sia stato pronunciato proprio da lei, Elisabetta Franchi, una che il suo successo nel difficile mondo della moda se lo è costruita con le unghie partendo dalle bancarelle dei mercati, passando dal fare cappuccini al bar, perdendo un marito e socio con una bambina di pochi mesi da crescere.

E invece quelle parole sono uscite dalla sua bocca, durante il convegno Donne e moda: il barometro 2022 organizzato da PwC con Il Foglio. Si parla di madri lavoratrici e la stilista spiazza tutti confessando di assumere donne dagli «anta» in su: «Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti e se volevano separarsi hanno già fatto anche quello. Quindi diciamo che io le prendo quando hanno già fatto tutti i giri di boa e sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24».

Una dichiarazione che pialla decenni di lotte per la tutela del lavoro delle donne, per le pari opportunità, per la condivisione delle responsabilità genitoriali. Ma non paga di aver condiviso la sua ricetta aziendale ha continuato: «Poi io sono emiliana e, nonostante sia così emancipata, credo che noi donne abbiamo un dovere che è quello scritto nel nostro Dna e non dobbiamo neanche rinnegarlo, cioè che i figli li facciamo noi e comunque il camino in casa lo accendiamo noi, quindi è nostra responsabilità occuparcene».

Diciamo che il mese era già iniziato storto sul suo Instagram dove ha postato una foto di una «ombrellina», una hostess che ripara con un ombrello un pilota di Formula Uno. E sotto la foto il commento: «Voi grandi uomini senza l'aiuto di noi piccole donne cosa sareste.. evviva gli uomini, evviva le donne evviva, l'amore che ci completa».

Selvaggia Lucarelli lo riposta con un laconico: «direttamente dal paleolitico». Si potrebbe derubricare come una delle tante sciocchezze che circolano sui social se non fosse che Elisabetta Franchi su Instagram è molto seguita e una docufiction sulla sua vita, Essere Elisabetta, è diventata un po' un manuale per le ragazze con sogni e voglia di farcela.

Adesso tutte loro sanno che potranno farcela, ma non certo partendo dall'azienda della loro eroina. Anche se quello che ha detto con maldestra sincerità purtroppo sono ancora in tanti a pensarlo, con l'accortezza di non dirlo. Perché se il tasso di occupazione delle donne in Italia è ancora tra i più bassi in Europa, la disparità tra le donne occupate e gli uomini occupati non dipende certo dalla pandemia, ma è legata soprattutto alla genitorialità.

I dati confermano che il ragionamento della Franchi non è poi così solitario: le donne occupate con figli che vivono in coppia sono solo il 53,5%, contro l'83,5% degli uomini a pari condizioni. Per i single, i tassi di occupazione sono 76,7% per maschi e 69,8% per le femmine.

