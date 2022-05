ELISABETTA PRIMA DEL TRONO - IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA REGINA, LA BBC MANDERA' IN ONDA I FILMATI INEDITI REALIZZATI NEL CORSO DEGLI ANNI SULLA VITA PRIVATA DI ELISABETTA - LA SI VEDE VENTENNE MENTRE VIAGGIA PER NAVE IN DIREZIONE SUDAFRICA INSIEME ALLA SORELLA MARGARET E AL PADRE, RE GIORGIO VI - OPPURE ANCORA PIU' GIOVANE IMPEGNATA A GIOCARE CON UN CORGI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

elisabetta con il padre nel 1940

La regina Elisabetta come non l’avete mai vista, mentre sorride, raggiante, vicino alla sorella Margaret e al padre, re Giorgio VI. Il filmato, girato nel 1947, mostra l’allora ventenne principessa mentre gioca a palla con il padre e prova un paio di occhiali da sole davanti alla telecamere. La famiglia reale è sulla HMS Vanguard, la nave che li sta portando in Sudafrica per un tour nel febbraio-aprile del 1947 e sarà inserito nel documentario della BBC “Elizabeth: The Unseen Queen”, che andrà in onda il 29 maggio.

ellisabetta sulla nave hms vanguard

La famiglia reale viene filmata dagli anni ’20, e centinaia di queste registrazioni, conservate presso la Royal Collection nei caveau del British Film Institute, sono state realizzate dai reali stessi. Ora saranno condivise con il pubblico, per dare nuova immagine della regina e della famiglia reale.

Nel video, rilasciato in anteprima, Giorgio VI sorride insieme alle sue figlie Elizabeth e Margaret. Le principesse chiacchierano allegramente con il padre. In un altro video si vede la futura regina mentre prende il sole.

elisabetta sorride

In altri video, che saranno trasmessi nel documentario della BBC, si vede la giovane Elisabetta alla Royal Lodge di Windsor nel 1940 mentre gioca con la sorella Margaret e un corgi. Oppure in un ritratto con i figli Carlo e Anna, piccolissimi, e i genitori, re Giorgio VI e la regina madre, in veste di nonni.

elisabetta in sudafrica nel 1947

A differenza dei documentari convenzionali con interviste e narrazione, “Elizabeth: The Unseen Queen” si basa in gran parte sulla voce e sulle parole della regina, insieme all'audio del cinegiornale.

ellisabetta sulla nave hms vanguard 2 margaret ed elisabetta ballano nel 1940 la regina maria e la principessa elisabetta re giorgio con elisabetta e margaret nel 1947 elisabetta in sudafrica nel 1947 2 elisabetta e margaret nel 1947 elisabetta prova gli occhiali da sole re giorgio vi vestito da marinaio