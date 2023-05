11 mag 2023 12:56

ELODIE, FACCELA VEDE’! - LA CANTANTE RIANIMA I TELEMORENTI CHE RONFAVANO DAVANTI AI DAVID DI DONATELLO, PRESENTANDOSI SUL RED CARPET IN MUTANDE: IL PEZZO DI STOFFA TRASPARENTE FIRMATO VALENTINO NON LASCIAVA NULLA ALL’IMMAGINAZIONE, METTENDO IN EVIDENZA LE CURVE CHE HANNO FATTO SBANDARE IANNONE - ELODIE SI È PURE BECCATA LA STATUETTA PER LA MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: “NON VINCO MAI NIENTE…” - VIDEO