(ANSA) - Un razzo SpaceX è in rotta di collisione con la luna dopo aver trascorso quasi sette anni nello spazio. Secondo gli esperti contattati dal Guardian, dovrebbe scontrarsi con la luna a una velocità di circa 2,58 km/s nel giro di poche settimane.

Bill Gray, sviluppatore software per tracciare oggetti vicini alla Terra, asteroidi, pianeti minori e comete, ha affermato che il secondo stadio del Falcon 9 molto probabilmente colpirà il lato vicino all'equatore il 4 marzo. L'evento non dovrebbe avere particolari conseguenze, ma potrebbe diventare il primo impatto lunare accidentalmente provocato da un lanciatore finito fuori controllo al termine della sua missione.

spacex falcon 9 2

Il razzo è stato originariamente lanciato dalla Florida nel febbraio 2015 come parte di una missione interplanetaria per inviare un satellite meteorologico spaziale in un viaggio di un milione di miglia, ma dopo aver completato una lunga combustione dei suoi motori e aver inviato il Deep Space Climate Observatory della NOAA - l'agenzia federale Usa che si occupa di clima, oceani e meteo - verso il punto di Lagrange, il secondo stadio staccatosi dal satellite ha iniziato a seguire un'orbita piuttosto caotica e fuori controllo.

Era rimasto infatti con una quantità di carburante non sufficiente a tornare verso l'atmosfera terrestre, e non contava su una spinta per sfuggire alla gravità del sistema Terra-Luna.

