ELON CI HA PRESO PER DEFICIENTI ARTIFICIALI – MUSK, DOPO AVER CONTRIBUITO A FONDARE LA SOCIETÀ "OPEN AI", CHE SI OCCUPA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, SI È ACCORTO IMPROVVISAMENTE CHE “POTREBBE COMPORTARE GRAVI RISCHI PER L’UMANITÀ” – DA ANNI, MR. TESLA USA QUESTO TIPO DI TECNOLOGIA PER IL SISTEMA DI GUIDA AUTONOMA NELLE SUE MACCHINE, MA ORA FA DIETROFRONT E INTIMA L’ALT ALLA RICERCA “PER ALMENO SEI MESI”. L'APPELLO FIRMATO ANCHE DAL FONDATORE DI APPLE, STEVE WOZNIAK, E DA... - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Alessio Lana per www.corriere.it

elon musk intelligenza artificiale

«I sistemi di intelligenza artificiale possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità» e quindi «invitiamo tutti i laboratori di intelligenza artificiale a sospendere immediatamente per almeno sei mesi l'addestramento». Firmato Elon Musk.

La nuova bordata contro l'Ai arriva da personaggi di primo piano del settore, prima di tutto il patron di Tesla. Proprio lui che è tra i fondatori (ma ora è uscito dal board) di quella OpenAI che ha dato vita a ChatGpt, l'intelligenza artificiale che per prima ci ha fatto sperimentare la potenza del pensiero «pseudoumano».

elon musk

Lui che sulle sue auto usa l'intelligenza artificiale per il sistema di guida autonoma Autopilot e due anni fa aveva presentato i robot Tesla Bot e Optimus. Ci sono poi il fondatore di Apple Steve Wozniak, il saggista bestseller Yuval Noah Harari e tanti altri esperti come Yoshua Bengio, dell'Università di Montreal, e Stuart Russell di Berkeley, tra i maggiori protagonisti della rivoluzione. […]

elon musk chat gpt

La data di pubblicazione di questa lettera non è casuale. Da una parte anche i non esperti si sono ormai resi conto delle enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale e delle «drammatiche perturbazioni economiche e politiche (soprattutto per la democrazia) che l'Ai causerà», come si legge nella lettera. […]

In più lunedì scorso l'Europol ha pubblicato un documento in cui mostra gli abusi di Gpt 3.5 (la versione precedente di Gpt-4 su cui è basata l'attuale ChatGpt) e come potrebbe essere usata dai criminali informatici per generare email di phishing prive di errori ortografici e grammaticali, generare testi credibili di propaganda e disinformazione, programmare in autonomia del software compilando in codice attraverso numerosi linguaggi di programmazione. Software che potrebbe comprendere anche i malware ovviamente. […]

intelligenza artificiale e guerra

C'è un altro aspetto curioso sulla puntualità di questa lettera. Arriva proprio all'indomani dell'alleanza tra OpenAI e Microsoft del 7 febbraio. Nonostante i timori di Bill Gates, l'azienda di Satya Nadella ha investito 10 miliardi nell'azienda di Altman per battere di netto la concorrenza (soprattutto l'AI Bard di Google, ecco il confronto tra le due). Ha già implementato ChatGpt nel suo motore di ricerca Bing (con qualche bizzarria), in Teams e in Windows 11 e ora sta lavorando per portare l'intelligenza artificiale anche in Office 365. A «pensar male» (come diceva Andreotti)...

intelligenza artificiale e guerra intelligenza artificiale e guerra 2 intelligenza artificiale riproduce voci 7 intelligenza artificiale riproduce voci 9 chatbot ChatGPT