ELON DÀ, ELON TOGLIE - IL VERO ARBITRO DELLA GUERRA IN UCRAINA NON È JOE BIDEN, NÉ XI JINPING O IL PAPA, MA QUELLO SVALVOLONE DI ELON MUSK! LA DECISIONE DI TOGLIERE L’ACCESSO ALLA RETE INTERNET SATELLITARE DI STARLINK ALL’ESERCITO UCRAINO RISCHIA DI DARE UNA GROSSA MANO A PUTIN – MUSK SI DIFENDE DALLE ACCUSE DELL’EX ASTRONAUTA, SCOTT KELLY: “NON CONTRIBUIREMO ALL’ESCALATION DEL CONFLITTO CHE POTREBBE PORTARE ALLA TERZA GUERRA MONDIALE”. MA PERCHÉ, DOPO QUASI UN ANNO DI SUPPORTO LOGISTICO, HA CAMBIATO IMPROVVISAMENTE IDEA?

DAGONEWS

elon musk

Chi è il vero arbitro della guerra in Ucraina? Joe Biden? Xi Jinping? Il papa? Macché: è quello svalvolone di Elon Musk! Il multimiliardario ha dato una grossa mano, nella prima fase del conflitto, agli ucraini aprendo la sua rete internet satellitare, Starlink.

È stato anche grazie a quella decisione che Zelensky ha potuto mettere in atto la sua controffensiva contro i soldati russi. Ma Elon dà, e Elon toglie. Adesso ha deciso di sospendere quell’accordo, dopo essere cascato dal pero e aver capito che Starlink veniva usato per far funzionare i droni (perché prima a cosa serviva?).

tweet scott kelly elon musk

Musk è stato invitato da più parti a rivedere la sua scelta. L’ultimo a fare pressione è stato l’ex astronauta della Nasa, Scott Kelly. Sabato Kelly ha twittato a Musk: "L'Ucraina ha disperatamente bisogno del vostro continuo sostegno. La difesa da un'invasione genocida non è una capacità offensiva. È sopravvivenza. Vite innocenti andranno perse. Potete aiutarci. Grazie".

Musk ha risposto prontamente a Kelly, difendendo la sua diffidenza ad aumentare ulteriormente la copertura nel Paese. “Lei è abbastanza intelligente da non cadere nella propaganda dei media e di altri soggetti. Starlink è la principale fonte di comunicazione per l'Ucraina, soprattutto in prima linea dove quasi tutte le altre connessioni Internet sono andate perse. Tuttavia, non contribuiremo all'escalation del conflitto che potrebbe portare alla terza guerra mondiale", ha scritto Musk.

starlink ucraina

La scorsa settimana, Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, ha annunciato che l'azienda avrebbe limitato l'uso di Starlink da parte dell'Ucraina per scopi militari, spiegando che la banda larga ad alta velocità non è stata progettata per operazioni offensive o militari. Shotwell ha dichiarato che il servizio potrebbe rimanere attivo per le comunicazioni tipiche e per gli sforzi umanitari, come il collegamento tra famiglie e ospedali. Il problema è che i satelliti Starlink sono diventati anche l'unico mezzo di comunicazione per le forze armate ucraine in prima linea. Tolti quelli, Zelensky rischia di perdere la guerra.

