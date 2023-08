ELON DÀ, ELON TOGLIE – A CHE GIOCO GIOCA MUSK CON L’UCRAINA? PRIMA HA DONATO GRATUITAMENTE L’ACCESSO ALLA RETE SATELLITARE STARLINK, POI HA CHIESTO DI ESSERE PAGATO E ORA HA NEGATO L'ACCESSO INTORNO ALLA CRIMEA, CHE PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE È TERRITORIO UCRAINO. LA SOLUZIONE L’HA TROVATA LA CASA BIANCA, CHE HA COMPRATO 500 DISPOSITIVI PER KIEV – È QUELLO CHE SUCCEDE QUANDO UN PRIVATO HA PIÙ POTERE DELLO STATO SU UN’INFRASTRUTTURA COSÌ STRATEGICA...

Estratto da “il Foglio”

Elon Musk ha fornito a Kyiv i suoi sistemi Starlink che permettono di rimanere connessi in qualsiasi circostanza nel momento più difficile: alla fine del febbraio 2022, quando è cominciata l'invasione totale […].

La […] galassia di Starlink costituisce la maggior parte dei satelliti in orbita attorno alla Terra [...], ma Musk è un tipo poco affidabile e ha cambiato idea varie volte sulla guerra in Ucraina […]. Prima […] ha ritirato la generosità iniziale [con la] richiesta di essere pagato […], poi ha iniziato a bloccare i dispositivi Starlink sul territorio ucraino quando gli sembrava che venissero usati per uno scopo che a lui non piace.

Dopo l'affondamento della nave ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la Moskva, e dopo che sono comparsi i primi droni navali ucraini […], alcuni militari ucraini hanno notato che i dispositivi in dotazione smettevano di funzionare se venivano posizionati sulla costa o su un'imbarcazione nel Mar Nero: si spegnevano automaticamente.

Ora il New York Times ha scoperto che Musk ha negato al capo di stato maggiore ucraino di attivare gli Starlink intorno alla Crimea, che per il diritto internazionale è Ucraina. Così il Pentagono il mese scorso ha acquistato circa 500 dispositivi per Kyiv che Musk non potrà più manipolare […].

