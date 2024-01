ELON, MA COSA TI FRULLA IN TESLA? - L'AZIENDA DI MUSK PERDE OLTRE 70 MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE DOPO CHE IL MILIARDARIO SUDAFRICANO HA LANCIATO L'ALLARME PER LA CRESCENTE CONCORRENZA CINESE NEL SETTORE: "SENZA DAZI, I CINESI DEMOLIRANNO I RIVALI" - IL PATRON DI "X" VUOLE LANCIARE UNA NUOVA LINEA DI MACCHINE ECONOMICHE PER ALLONTANARE LA PRESSIONE DI "BYD", CHE HA SUPERATO TESLA COME MAGGIOR PRODUTTORE DI VEICOLI ELETTRICI AL MONDO: "ABBIAMO BISOGNO CHE GLI INGEGNERI VIVANO E DORMANO NELLA FABBRICA..."

1. TESLA BRUCIA 70 MILIARDI, MUSK INVOCA I DAZI ANTI-CINA

ELON MUSK TESLA 2

Estratto dell'articolo di Francesco Bertolino per il "Corriere della Sera"

La corsa di Tesla si arresta dinanzi al calo della domanda di auto elettriche, all’aumento dei tassi e alla crescente concorrenza cinese. La casa texana ha perso oltre l’11% a Wall Street e 70 miliardi di dollari di capitalizzazione dopo i conti deludenti del quarto trimestre e soprattutto dopo i commenti di Musk. «Senza dazi, le case auto cinesi demoliranno la maggior parte dei rivali», […]

elon musk wang chuanfu 1

Al momento, però, il rallentamento di Tesla è dovuto più a fattori interni al mercato occidentale che all’arrembaggio dei costruttori asiatici. La richiesta di auto elettriche è ancora in aumento, ma a ritmi meno sostenuti che in passato. Così, pur centrando l’obiettivo di 1,8 milioni di consegne nel 2023, Tesla non ha voluto fornire stime per il 2024, preannunciando però una crescita più bassa.

fabbrica tesla

Di quanto dipenderà soprattutto dall’andamento dei tassi d’interesse: la loro salita è infatti un problema per le auto elettriche che, a causa dei loro costi ancora elevati, sono spesso acquistate a rate. «Se i tassi scenderanno rapidamente, i margini saranno buoni; altrimenti, no», ha avvertito Musk. Non che nel 2023 i conti di Tesla siano stati negativi: il gruppo ha chiuso l’anno con 96,8 miliardi di ricavi (+19%) e un utile di quasi 15 miliardi (+19%). […]

ELON MUSK TESLA 1

2. ELON MUSK: «DIPENDENTI TESLA DEVONO VIVERE E DORMIRE IN FABBRICA». LO SFORZO ENORME PER SUPERARE LA CONCORRENZA CINESE

Estratto dell'articolo di Lee Gotti per www.leggo.it

«Abbiamo bisogno che gli ingegneri vivano nella fabbrica. Praticamente dormiremo sulla linea di produzione. Anzi, non praticamente, sicuramente lo faremo». Elon Musk, durante la recente conferenza stampa di Tesla, ha lanciato un messaggio ai dipendenti dell'azienda, sottolineando la dura sfida che sta per arrivare. L'azienda tech si sta infatti preparando all'avvio della produzione della prossima generazione di veicoli elettrici (EV) di Tesla, prevista per il 2025, riporta Business Insider.

UNO SFORZO STRAORDINARIO

auto elettriche byd

Il patron sudafricano ha indicato che la natura complessa di questo nuovo veicolo elettrico richiederà uno sforzo straordinario da parte degli ingegneri, suggerendo che potrebbero dover vivere e dormire sulla linea di produzione della Gigafactory in Texas. […]

elon musk wang chuanfu 2

ELON MUSK, IL MILIARDARIO PATRON DI TESLA

L'orientamento di Tesla verso un veicolo elettrico più accessibile è in linea con la crescente concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici, in particolare da parte dei produttori cinesi che enfatizzano le opzioni a basso costo. L'azienda deve affrontare la pressione di rivali come BYD, che ha recentemente superato Tesla come maggior produttore di veicoli elettrici al mondo. […]

GIU LA TESLA - MEME BY EMILIANO CARLI