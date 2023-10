ELON MUSK FA UN ALTRO REGALINO ALLA DISINFORMAZIONE - LO SVALVOLATO BOSS DI “X” HA MODIFICATO LA VISUALIZZAZIONE DELLE NOTIZIE SUGLI ACCOUNT CHE RIGUARDANO TESTATE GIORNALISTICHE: HA TOLTO L’URL AL SITO DI INFORMAZIONE LASCIANDO UNA FOTOGRAFIA CON UN PICCOLO RIQUADRO CHE RIMANDA ALLA HOMEPAGE - PRATICAMENTE LE DIFFERENZE RISPETTO A UN CONTENUTO SPAMMATO DA UN TROLL SONO MINIME: SI TRATTA DELL’ENNESIMO COLPO BASSO ASSESTATO DA MUSK AL GIORNALISMO. MA LUI SI GIUSTIFICA DICENDO CHE...

Elon Musk fa un altro piccolo grande passo per modificare Twitter-X. [...] ora introduce una modifica alla visualizzazione dei tweet di riviste e quotidiani che secondo molti è un regalo alla disinformazione.

Se prima il rimando alla notizia originaria era presentato sotto forma di url da cliccare, da cui si potevano desumere in maniera esplicita la testata che aveva scritto la notizia e il titolo della notizia stessa, adesso la news via Twitter altro non è che una fotografia che ha in un quadratino in basso a sinistra l'indirizzo della homepage del sito che l'ha generata. Praticamente le differenze rispetto a un contenuto spammato da un troll sono minime.

«Pulizia»

La decisione è stata annunciata da Musk come una scelta destinata a rendere «più pulita» la visualizzazione di Twitter. La modifica è operativa da mercoledì 4 ottobre per gli utenti iOS e desktop. Al momento non ha ancora raggiunto gli utenti Android, ma è solo questione di tempo.

La scelta di rimuovere i titoli era stata annunciata in un'intervista a Fortune per la prima volta ad agosto. Musk ha poi confermato il piano su X, affermando che la decisione di rimuovere i titoli dagli articoli pubblicati su X «viene direttamente da me» e che «migliorerà notevolmente l'estetica».

