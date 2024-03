14 mar 2024 08:00

ELON MUSK HA IMPROVVISAMENTE CANCELLATO "THE DON LEMON SHOW" SU X DOPO AVER REGISTRATO CON L'EX ANCHOR DELLA CNN UN'INTERVISTA PER LA PRIMA PUNTATA - SECONDO UN COMUNICATO DELLA SOCIETÀ DI SAN FRANCISCO, DOPO "UNA LUNGA RIFLESSIONE SI È ARRIVATI ALLA CONCLUSIONE DI NON PROSEGUIRE IL CONTRATTO DI PARTNERSHIP COMMERCIALE CON IL PROGRAMMA" - LEMON HA REPLICATO: “ELON MUSK È ARRABBIATO CON ME"