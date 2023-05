ELON MUSK HA TROVATO IL SUO NUOVO NEMICO: GEORGE SOROS – DOPO CHE IL SOROS FUND MANAGEMENT HA VENDUTO TUTTE LE SUE AZIONI DI TESLA, IL CAPO DI TWITTER HA PARAGONATO L'INVESTITORE A MAGNETO, IL PERSONAGGIO DELLA MARVEL DI ORIGINE EBREA: “ODIA L’UMANITÀ E VUOLE ERODERE IL TESSUTO STESSO DELLA CIVILTÀ” – LO SVALVOLATO MILIARDARIO HA EVOCATO COSÌ TUTTO IL REPERTORIO DEI COSPIRAZIONISTI, CHE VEDONO NEL FILANTROPO PROGRESSISTA IL “MALE ASSOLUTO”

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

elon musk

Elon Musk ha lanciato su Twitter una serie di duri attacchi antisemiti al filantropo ebreo George Soros, paragonandolo al super cattivo Magneto, un personaggio della Marvel di origine ebrea. Musk ha detto che Soros “odia l’umanità” e “vuole erodere il tessuto stesso della civiltà”, evocando tutto il repertorio dei cospirazionisti, che vedono nel filantropo progressista il Male.

Musk non ha spiegato i motivi del suo attacco, ma molti hanno osservato che è arrivata tre giorni dopo la decisione del fondo di investimento di Soros di vendere tutte le sue azioni di Tesla, la compagnia di veicoli elettrici di Musk.

GEORGE SOROS

Il proprietario di Twitter ha paragonato il miliardario a Magneto, il personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby, e pubblicato dalla Marvel Comics.

[…]

Magneto è il Signore del Magnetismo, in grado di generare e controllare campi magnetici e manipolare i metalli. La sua storia è quella di un ebreo nato negli anni ’20 a Norimberga, in Germania, che vive sulla propria pelle la ferocia del regime nazista nel campo di concentramento di Auschwitz.

magneto marvel

Il personaggio è uno dei mutanti più potenti della Terra e combatte per aiutare i mutanti a non subire un destino simile a quello degli ebrei e essere perseguitati dagli umani. A volte eroe positivo, a volte spietato. “Soros mi ricorda Magneto”, ha scritto lunedì notte Musk.

[…]

Il riferimento Marvel ha richiamato l’idea complottista del miliardario ebreo che userebbe le sue fondazioni filantropiche per inondare l’Europa di rifugiati e corrompere la politica americana. Il commentatore progressista Brian Krassenstein ha ricordato a Musk come quel riferimento a Magneto riguardi una persona che è davvero un “sopravvissuto all’Olocausto”.

magneto marvel

“E viene attaccato di continuo - ha aggiunto - per le sue buone intenzioni che vengono definite cattive da alcuni americani solo perché non sono d’accordo con le sue affiliazioni politiche”. Il proprietario di Twitter ha risposto cinque minuti dopo: “Tu le consideri buone, ma non lo sono. Vuole erodere il vero tessuto della civiltà. Soros odia l’umanità”.

[…]

Da quando ha acquisito, a ottobre, Twitter per 44 miliardi, Musk ha dato voce agli estremisti, razzisti e antisemiti, rilanciando false accuse, come quella che Soros avrebbe donato un milione di dollari al procuratore distrettuale di New York e accusatore di Donald Trump.

elon musk e spunta blu 1 george soros George Soros magneto marvel