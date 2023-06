elon musk sfida mark zuckerberg 1

Emanuele Capone per www.repubblica.it

“Dimmi dove devo venire”, inteso come “Dimmi dove devo venire per riempirti di botte”: Mark Zuckerberg ha risposto così, in una Storia sul suo profilo su Instagram, alla sfida a duello che Elon Musk gli ha lanciato via Twitter. […]

La sfida lanciata su Twitter e raccolta su Instagram

Nella notte italiana, poco prima dell’alba, Musk ha risposto a un tweet in cui si parlava dell’intenzione di Meta di creare sue versioni di Twitter […]: “Sono pronto a un combattimento nella gabbia, se lui se la sente”. […]

La Rete ha fatto il resto: la notizia della challenge è evidentemente arrivata alle orecchie di Zuckerberg, che su Instagram ha condiviso una Storia […] con su scritto “Send me Location”. Fammi sapere dove devo presentarmi.

Musk si è tirato indietro? Ovviamente no: a chi gli ha fatto notare la risposta del numero uno di Meta, ha replicato con un semplice “Vegas Octagon”, che è un’arena regolamentare (questa) riconosciuta dall’UFC. […]

Chi vincerà fra Musk e Zuckerberg?

Potrebbe essere la location, a meno che il proprietario di Twitter non si tiri indietro: nel tempo, ha già sfidato a duello sia Lukashenko, presidente della Bielorussia, sia soprattutto Vladimir Putin, cui a marzo 2022 propose di decidere le sorti della guerra in Ucraina con un combattimento.

Questa volta è diverso, però. Non solo perché lo sfidato ha accettato, ma anche perché lo sfidato rischia di farlo pentire della sua baldanza. Rischia di suonargliele, come si dice: Musk ha 51 anni, in passato ha raccontato di essere stato “coinvolto in vere risse di strada” ed è fisicamente più grosso di Zuckerberg. E però non è esattamente in forma, come gli ha fatto notare qualcuno su Twitter e come abbiamo potuto verificare durante la sua recente visita in Italia. D’altra parte (anzi, nell’altro angolo del ring) Zuckerberg ha 39 anni, pratica il jujitsu con discreto successo, sta imparando le regole dell’MMA e ha raccontato di avere fatto il Murph, un allenamento parecchio impegnativo, in meno di 40 minuti. […]

