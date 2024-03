ELON MUSK A RAZZO DRITTO! - "STARSHIP", LA NAVE SPAZIALE DI SPACEX PROGETTATA PER I VIAGGI VERSO LA LUNA E MARTE, HA COMPLETATO IL SUO TERZO TEST IN VOLO - LA PROVA ARRIVA DOPO I DUE FLOP DI APRILE E NOVEMBRE 2023 - MA IL PATRON DI TESLA E TWITTER NON PUÒ SORRIDERE TROPPO NEMMENO QUESTA VOLTA: LA NAVICELLA È ANDATA PERSA DURANTE IL RIENTRO IN ATMOSFERA... - VIDEO

terzo lancio di prova di starship 3

La nave spaziale Starship di SpaceX è andata perduta durante il rientro nell'atmosfera, durante il suo terzo test in volo. La nave progettata per i viaggi verso la Luna e Marte ha eseguito correttamente i passaggi previsti nel test, ma durante il rientro, quando si trovava ormai a 65 chilometri dalla zona prevista per l'ammaraggio, il segnale è scomparso.

Il terzo volo di prova di Starship, […] era partito alle ore 14,25 italiane dal sito di Starbase nel sud del Texas.

terzo lancio di prova di starship 2

Questo terzo test aveva obiettivi molto più ambiziosi rispetto ai precedenti, come "l'accensione riuscita di entrambi gli stadi, l'apertura e la chiusura del portellone per il rilascio dei satelliti, una simulazione del trasferimento di propellente, e la prima riaccensione in assoluto di un motore Raptor nello spazio e il rientro controllato di Starship".

elon musk

[…] Questo test era importante anche per capire l'effettiva riutilizzabilità della nave spaziale, una caratteristica che secondo Musk inaugurerà una rivoluzione nel volo spaziale. La terza prova arrivava dopo i due voli di aprile e novembre 2023. Anche questi non erano andati esattamente come previsto. Nel primo test i due stadi del razzo, il più grande e potente mai costruito, con un’altezza di 122 metri e 33 motori che generano quasi 7,5 milioni di chilogrammi di spinta, non si sono separati correttamente e il volo si è concluso dopo soli quattro minuti, quando Starship è stato fatto esplodere per motivi di sicurezza.[…]

