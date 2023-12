ELON MUSK È STATO ACCOLTO DA GRANDE STAR AD "ATREJU", TRA MUSICA ROCK, OVAZIONI DEL PUBBLICO E INCONTRI CON MELONI E CON SALVINI (CON TANTO DI PLASTICO DEL PONTE SULLO STRETTO!) – SUL PALCO DELLA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA, IL MILIARDARIO HA TOCCATO MOLTI DEI PUNTI TANTO CARI AL CENTRODESTRA (COME LA DENATALITA'), FACENDO DIMENTICARE LE SUE POSIZIONI NON IN LINEA CON FDI, COME QUELLE SULLA MATERNITÀ E SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE… - VIDE

1 - ELON PATRIA E FAMIGLIA

Estratto dell’articolo di Antonio Bravetti per “la Stampa”

elon musk e il figlio ad atreju

Elon Musk il marziano, il visionario, l'uomo dello spazio, da vicino assomiglia più a un sovranista europeo. Un Orban o un Morawiecki. «Italiani, fate più figli!», esorta dal palco di Atreju. Uno spot per la natalità mentre la premier si spella le mani in prima fila. […] Meloni è in visibilio. Matteo Salvini, per non essere da meno, ha in serbo un incontro al Mit con il miliardario.

elon musk ad atreju 6

Così, nel pomeriggio, Musk finisce a passare un'ora col segretario leghista che per eguagliare i razzi spaziali dell'americano gli fa vedere il plastico del ponte sullo Stretto, in bella mostra all'ingresso del ministero. Il patron di Tesla e del social X è l'ospite più atteso della terza giornata di Atreju. Il suo ingresso in sala è annunciato dalla musica rock, accolto sul palco da un boato. Sulle spalle porta uno dei suoi bambini. […] Musk ha undici figli, di cui una avuta per certo con la maternità surrogata e un'altra transgender, Vivian Jenna. Non proprio in sintonia con i programmi e la difesa della «famiglia naturale» tanto cara a FdI. «Che ipocrisia», tuonano Avs, Più Europa e Pd.

elon musk ad atreju 4

[…] Il piatto forte è la denatalità europea. «L'immigrazione non può risolvere i problemi - dice - sono a favore dell'immigrazione legale, che va aumentata, mentre bisogna fermare quella illegale. L'Italia è un buon Paese dove investire, ma ha un tasso di natalità basso. Per favore, fate più italiani o la vostra cultura rischia di scomparire». […] Ne ha anche per la Disney, «oggi profondamente infettata dal virus dall'ideologia woke». Malata di politicamente corretto, tanto «che Walt Disney a vederla si rivolterebbe nella tomba». Se ne va con una standing ovation: «Forza umani! Viva l'umanità!».

elon musk matteo salvini

Lascia Atreju e corre a pranzo in un ristorante romano. […] Il menù è siciliano: caponatina e misto di crudi di pesce per antipasto, paccheri al pistacchio di Bronte e gambero rosso di Mazara per portata principale, il tutto innaffiato da Millemetri Etna. In agenda, prima di andare al Mit, c'è un confronto con Meloni e, per qualche minuto, con Sunak, di nuovo nel retropalco di Atreju.

«Abbiamo dialogato dei benefici e rischi dell'intelligenza artificiale - rivela la premier - e delle nuove prospettive legate a Starlink, il sistema satellitare di SpaceX». Entra ora in scena Salvini, che riceve Musk al ministero. «Su Soros e la nuova Disney la penso come te», esordisce il leghista per rompere il ghiaccio. In un'ora di faccia a faccia il vicepremier spazia «a tutto campo», fanno sapere orgogliosi dalla Lega, senza nascondere i temi del confronto:

elon musk e il figlio ad atreju

«Futuro dell'Europa, investimenti tecnologici, prospettive di crescita dell'Italia, nucleare, ponte sullo Stretto, internet ultrarapido, intelligenza artificiale, giovani, l'evento di Firenze, prospettive del vecchio continente, libertà di opinione, battaglia per difendere radici e identità, natalità, nuovo codice degli appalti, burocrazia, sindacati, scioperi, energia nucleare, il politicamente corretto, le europee, il Pnrr, l'elettrico e l'idrogeno».

elon musk ad atreju 5

Tutto in sessanta minuti. Prima di salutarlo, Salvini gli mostra il plastico del ponte e gli ricorda che «in Europa la Lega ha votato contro il Digital service act» inviso all'americano, sai mai. L'incontro si conclude col segretario della Lega che regala all'ospite una campana artigianale del Molise, una bottiglia di vino rosso piemontese e una sciarpa del Milan. Arrivederci Elon.

2 - MUSK COME UNA ROCKSTAR E ATREJU DIMENTICA SPINELLI E MADRI SURROGATE

Estratto dell’articolo di Gabriella Cerami per “la Repubblica”

elon musk ad atreju 2

Quando Elon Musk sale sul palco della festa di FdI con in braccio uno dei suoi 11 figli, viene accolto da un tripudio riservato alle grandi star. […] Il popolo di FdI lo osanna. C’è chi sventola il tricolore, chi con le mani forma un cuoricino, chi urla «Musk, vieni in Italia», ma non sanno, o forse fanno finta di non ricordare, che il miliardario americano ha fatto ricorso alla maternità surrogata per concepire uno dei suoi tanti figli. E il partito meloniano considera la gestazione per altri un reato universale, tanto da aver presentato un disegno di legge già approvato dalla Camera.

matteo salvini elon musk

[…] E non è l’unica contraddizione tra l’imprenditore e il partito di maggioranza del centrodestra, che sono distanti ma cercano di sembrare uguali. Basti pensare che Meloni è da sempre contraria alla liberalizzazione delle droghe leggere e invece Musk si è fatto riprendere mentre fuma marijuana durante la registrazione di un podcast, il cui il video si trova facilmente in rete.

matteo salvini elon musk

Anche Giorgia Meloni sembra non badare alla storia del suo ospite. Storia che è l’essenza di questo personaggio. […] Schierati ci sono anche tutti i ministri meloniani che fanno un battimani quando il tema della natalità viene collegato a quello dei migranti, che «non possono risolvere il calo demografico. […]». Ed ecco un’altra standing ovation.

giorgia meloni elon musk

Matteo Salvini […] neanche due mesi fa il vicepremier diceva che non vuole «Milano a misura di Tesla» e invece ieri Musk è arrivato di fronte al ministero di Porta Pia con la sua Tesla bianca con gli sportelli che si aprono come ali di gabbiano. Il ministro dei Trasporti, non ne ha mai fatto un mis tero, non ama le auto elettriche di cui il suo ospite invece è uno dei più grandi produttori, anche in Asia. Musk ammira la Cina, che invece Salvini vede come fumo negli occhi.

elon musk ad atreju 1

A tarda sera le contraddizioni su tutti i fronti diventano ingombranti per Fratelli d’Italia, finita nel mirino delle opposizioni. Dunque a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, spetta il compito di abbozzare una spiegazione sul palco dove in mattinata aveva parlato il numero uno di X: «Se Musk è venuto ad Atreju non significa che io la penso esattamente come lui su utero in affitto e sulla marijuana». […]

