Estratto dell'articolo di Riccardo De Palo per “il Messaggero”

A Elon Musk quel logo non era mai andato giù. Qualche settimana fa, il nuovo patron di Twitter aveva provato a liberarsi di quell'ingombrante, fastidioso uccellino. […] E potrebbe essere la fine definitiva della "vecchia" Twitter. Ieri il visionario imprenditore ha lanciato - vox populi, vox dei - una sorta di sondaggio online. Anzitutto, ha chiesto se non sia il caso di cambiare in nero il colore di default della piattaforma. Insomma, basta con tutto quel celestino. E poi, ha proposto come logo una X (la stessa della sua Space X, azienda che gareggia con la Nasa in tema di voli spaziali, e di X Corp., l'azienda del social), e ne ha mostrato una versione lampeggiante su campo scuro.

Ma a lui piacerebbe anche «in stile Art déco». […] La decisione, dunque, è presa. «Ebbene sì, il logo cambia e questo avremmo dovuto farlo molto tempo fa». Di colore blu potrebbe restare soltanto la "spunta" che identifica gli account certificati e paganti, un'altra innovazione che molti utenti non gli hanno perdonato. […]

di certo Musk - che ha acquisito il social per la cifra monstre di 44 miliardi di dollari, pari a quasi 40 miliardi di euro - non è ancora riuscito a riportare in pareggio l'azienda. «Prima di concederci il lusso di qualsiasi altra cosa, dobbiamo tornare ad un flusso di entrate in positivo», ha scritto Musk rispondendo qualche giorno fa a una serie di tweet che gli consigliavano la ricapitalizzazione. Nel periodo aprile-maggio i ricavi pubblicitari sono stati stimati in 88 milioni di dollari, in calo del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La ragione? Il New York Times spiega il crollo con la disaffezione degli investitori, dovuta all'aumento di discorsi di odio e contenuti pornografici. Ma gli inserzionisti negli ultimi tempi stanno tornando, grazie anche alla nomina di Linda Yaccarino ad amministratore delegato. Ieri il familiare uccellino campeggiava ancora nella home page di Twitter, ma la sua fine sembra segnata. […] La decisione di cambiare il logo ha causato un dibattito serrato tra chi è a favore e chi è contro. Ma sembra ormai assodato che il social, nato per rendere virali brevi testi dirompenti, cambierà completamente pelle.

Era stato lo stesso Dorsey, che creò Twitter nel 2006, a decidere il nome. Nel corso di una ricerca su dizionari, il fondatore raccontò di essersi imbattuto nella parola "twitter": «Era semplicemente perfetta. La definizione era: "una breve raffica di informazioni irrilevanti" e "un cinguettio di uccelli", e questo è esattamente ciò che era il prodotto». […]. Musk vorrebbe fare di Twitter una «app per tutto», sul modello della WeChat cinese, che ha 1,2 miliardi di utenti.

Ma riuscirà a cambiare totalmente questo social, senza snaturarlo del tutto? La posta in gioco è molto alta. Il mercato ha potenzialità enormi. Secondo uno studio di Kepios gli utenti dei social sono il 60,6 per cento della popolazione mondiale, pari a 4,88 miliardi di persone. In media, nel mondo, restiamo incollati a queste app per 2 ore e 26 minuti al giorno. Twitter conta su oltre 330 milioni di utenti attivi mensili. Molto meno rispetto a Facebook, con 2,2 miliardi. Meta, che ha lanciato anche Threads, un social che punta proprio a sostituire Twitter, è il grande avversario da battere. Anche sul piano personale: Musk e lo stesso Mark Zuckerberg sono appassionati di arti marziali, e ogni tanto evocano la possibilità di un vero combattimento sul ring.

