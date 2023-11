ELON MUSK VOLA IN ISRAELE PER NON PERDERE 75 MILIONI DI DOLLARI IN SPONSOR - IL PROPRIETARIO DI X (IL FU TWITTER) È SULLA GRATICOLA PERCHÉ ACCUSATO DI NON AVER FATTO ABBASTANZA PER ARGINARE L'ANTISEMITISMO DILAGANTE SULLA PIATTAFORMA - PER QUESTO MOLTE AZIENDE STANNO PENSANDO DI NON INVESTIRE PIU' NEL SOCIAL - MUSK È ANDATO NELLO STATO EBRAICO DOVE HA INCONTRATO IL PREMIER NETANYAHU E, INSIEME, HANNO VISITATO UNO DEI KIBBUTZ ATTACCATI DA HAMAS IL 7 OTTOBRE

(Adnkronos) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è recato in visita insieme al miliardario americano e proprietario del social X, Elon Musk, nel kibbutz di Kfar Aza, uno di quelli attaccati da Hamas lo scorso 7 ottobre.

Secondo Haaretz, Netanyahu e Musk hanno ascoltato alcune testimonianze della strage. Il proprietario di X ha anche ricevuto un briefing dal capo del consiglio regionale di Shaar Hanegev, Yossi Keren, e da un portavoce dell'esercito, oltre a visitare la casa della famiglia Liebstein.

NYT, X PUÒ PERDERE 75 MILIONI PUBBLICITÀ PER CONTENUTI ANTISEMITI

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - X di Elon Musk, oggi in visita in Israele, potrebbe perdere 75 milioni di dollari di ricavi pubblicitari dopo il controverso tweet in cui l'imprenditore si è detto d'accordo con una teoria del complotto antisemita. Lo riporta il New York Times che ha visionato documenti interni della società riferiti all'ultimo trimestre, il periodo in cui le aziende intensificano i loro investimenti in pubblicità in vista della stagione natalizia.

Secondo i documenti oltre 100 marchi o altro genere di inserzionisti, come i politici, hanno messo in pausa la pubblicità sul social X, mentre altre dozzine stanno considerando di farlo. Dopo la pubblicazione del tweet di Musk l'organismo di controllo dei media in Usa, Media Matters, ha pubblicato un rapporto che mostrava annunci pubblicitari sul social proprio accanto ai contenuti antisemiti. In risposta, X ha intentato una causa contro l'organizzazione.

ELON MUSK INCONTRERÀ IL PRESIDENTE ISRAELIANO TRA LE ACCUSE DI ANTISEMITISMO SU X

Articolo del "The Guardian" - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

L'ufficio di Isaac Herzog afferma che il presidente sottolineerà la "necessità di agire" contro il crescente odio antiebraico durante la visita del miliardario tecnologico

L'imprenditore tecnologico Elon Musk, accusato dai gruppi per i diritti civili di aver amplificato l'odio antiebraico sulla sua piattaforma di social media Twitter/X, incontrerà lunedì il presidente israeliano Isaac Herzog, insieme agli israeliani i cui parenti sono stati trattenuti da Hamas a Gaza. Scrive il The Guardian.

L'ufficio di Herzog ha annunciato l'incontro domenica sera, affermando che: "Nel loro incontro, il presidente sottolineerà la necessità di agire per combattere il crescente antisemitismo online".

Musk, un miliardario che gestisce anche Tesla e SpaceX, non ha risposto alle richieste di commento attraverso i portavoce di Tesla e X. La visita di Musk coincide con una tregua di quattro giorni nella guerra israeliana contro Hamas, durante la quale sono stati rilasciati 58 dei circa 240 ostaggi che Israele sostiene siano stati trattenuti da Hamas.

Il canale israeliano Channel 12 ha dichiarato che lunedì Musk incontrerà anche Benjamin Netanyahu. L'ufficio del primo ministro israeliano non ha rilasciato alcun commento immediato. Netanyahu ha incontrato Musk in California il 18 settembre e lo ha esortato a trovare un equilibrio tra la protezione della libertà di espressione e la lotta all'incitamento all'odio, dopo settimane di polemiche per i contenuti antisemiti su X.

Musk ha risposto dicendo di essere contro l'antisemitismo e contro tutto ciò che "promuove l'odio e il conflitto", ripetendo le sue precedenti dichiarazioni secondo cui X non avrebbe promosso discorsi di odio.

Durante quella visita, prima della guerra, circa 200 persone hanno protestato contro gli sforzi del governo di destra di Netanyahu per limitare i poteri dei tribunali israeliani. Si sono radunate fuori dalla fabbrica californiana di Tesla, dove si è svolto l'incontro.

Il 15 novembre, poi, Musk si è detto d'accordo con un post su X che sosteneva falsamente che gli ebrei fomentassero l'odio contro i bianchi, affermando che l'utente che aveva fatto riferimento alla teoria del complotto della "grande sostituzione" stava dicendo "la vera verità".

La Casa Bianca ha condannato quella che ha definito una "ripugnante promozione dell'odio antisemita e razzista" che "va contro i nostri valori fondamentali di americani".

Le principali aziende statunitensi, tra cui Walt Disney, Warner Bros Discovery e Comcast, società madre di NBCUniversal, hanno sospeso le loro pubblicità sul suo sito di social media.

La teoria del complotto della "grande sostituzione" sostiene che gli ebrei e la sinistra stiano progettando la sostituzione etnica e culturale delle popolazioni bianche con immigrati non bianchi, che porterà a un "genocidio bianco".

L'antisemitismo e l'islamofobia sono aumentati negli Stati Uniti e nel mondo, anche durante la guerra tra Israele e Hamas, che dura ormai da sette settimane.

Secondo l'Anti-Defamation League, un'organizzazione no-profit che combatte l'antisemitismo, dopo lo scoppio della guerra gli episodi di antisemitismo negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 400% rispetto all'anno precedente.

Musk ha detto che X dovrebbe essere una piattaforma per le persone che pubblicano punti di vista diversi, ma l'azienda limiterà la distribuzione di alcuni post che potrebbero violare le sue politiche, definendo l'approccio "libertà di parola, non di raggiungere".

Musk sta sviluppando una startup di intelligenza artificiale xAI, e Israele è considerato un leader mondiale nel settore, grazie alle fiorenti industrie informatiche e robotiche.