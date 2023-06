ELVIS PRESLEY, UNO A CUI PIACEVA LA CARNE FRESCA – NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA MOLTE RAGAZZINE SONO STATE DEFLORATE DAL RE DEL ROCK ‘N ROLL CHE AMAVA PORTARSI A LETTO LE ADOLESCENTI – UN DOCUMENTARIO PRODOTTO DA “AMAZON” RACCONTA COME LA BANDA DI AMICI DEL CANTANTE, SOPRANNOMINATA “LA MAFIA”, SCEGLIESSE UNA DELLE TANTE RAGAZZINE CHE SI AGGIRAVANO VICINO ALLA VILLA DI ELVIS PER PORTARLE DA LUI – IL RACCONTO DI UNA TESTIMONE: “ERA UNA PORTA GIREVOLE. NON HO NEMMENO CERCATO DI IMPARARE I LORO NOMI..."

DAGONEWS

Quando Elvis Presley faceva una battuta, divertente o meno che fosse, la sua banda di guardie del corpo e di tirapiedi ululava dalle risate. Una delle battute preferite - una gag che ha ripetuto per tutta la vita - era "A 14 anni te ne daranno 20!"

Intendeva dire che, se fosse stato trovato a fare sesso con una quattordicenne, avrebbe rischiato 20 anni di prigione. Ma questa minaccia non gli impedì di avere un flusso costante di relazioni sessuali con adolescenti, dai primi giorni della sua fama negli anni Cinquanta fino alla sua morte, avvenuta all'età di 42 anni.

L'impossibilità di un amore duraturo, così come il senso di colpa per aver fatto sesso con ragazze minorenni, lo portarono alla disperazione e, secondo l'uomo che lo conosceva meglio, divenne così insopportabile da indurlo a uccidersi.

Ora un documentario in tre parti su Amazon, Elvis's Women, denuncia il suo comportamento predatorio. Questo potrebbe essere il momento #MeToo che distrugge l'eredità di Elvis.

Per molte delle donne intervistate, il Re del rock 'n' roll è stato il primo amore. Alcune hanno perso la verginità con lui, spesso dopo solo una manciata di appuntamenti. Tutte gli hanno creduto quando ha detto loro che il suo amore per loro era speciale, diverso da qualsiasi cosa avesse mai provato prima. Alcune si aggrappano ancora oggi a questa convinzione.

Letitia Kirk, che fu la sua infermiera per tutti gli anni '70, ha raccontato di aver visto così tante ragazze adolescenti portate nella sua villa nel Tennessee dal suo entourage che ha perso il conto.

Un uomo, il DJ George Klein, era il suo "pappone"", dice, "portava su queste giovani adolescenti per farle controllare da Elvis. Era una porta girevole. Non ho nemmeno cercato di imparare i loro nomi. Era troppo per me".

Spesso la banda di Elvis, conosciuta come la Memphis Mafia, non doveva andare oltre i cancelli di Graceland, dove si aggiravano gruppi di giovani fan. Ne sceglievano una giovane e carina e la invitavano a entrare per incontrare il suo idolo.

Kathy Tatum aveva 16 anni quando la "mafia" la scelse nel 1969. Elvis aveva 34 anni ed era appena diventato padre per la prima volta. All'inizio si limitò a coccolarla, coccolarla e baciarla, riempiendola di complimenti. Ma presto la portò in un paio di stanze di motel che affittava permanentemente.

Lei iniziò a marinare la scuola per poter stare con lui ogni giorno. Elvis non voleva sesso completo, disse lei, ma la accarezzava continuamente mentre parlava con gli amici nella stanza.

Le promise di sposarla, se lei avesse aspettato qualche anno prima di poter ottenere il divorzio, ma lei capì che avrebbe perso interesse per lei quando non sarebbe stata più un'adolescente.Other schoolgirls had a much more starry-eyed vision of the King, and were traumatised when he shattered their illusions.

