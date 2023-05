EMILIA-ROMAGNA SOTT'ACQUA – IL MALTEMPO E LE INONDAZIONI HANNO COLPITO GRAN PARTE DELLE CITTÀ DELLA REGIONE. CI SONO DUE MORTI E DIVERSI DISPERSI. MIGLIAIA DI EVACUATI, PERSONE SOCCORSE SUI TETTI DELLE CASE – NELLA NOTTE CI SONO STATE NUOVE ESONDAZIONI DEI FIUMI. ÈD È PREVISTA PIOGGIA INTENSA PER ALTRE 24 ORE – BONACCINI: “LA REALTÀ HA SUPERATO LE PEGGIORI PREVISIONI” – DISAGI E PAURA ANCHE NELLA MARCHE, AD ANCONA LA SITUAZIONE PIÙ CRITICA – IL VIDEO DEL SALVATAGGIO DI UNA DONNA E DELLA SUA BAMBINA TRAVOLTE DALLA PIENA A CESENA

1 - MALTEMPO: NELLA NOTTE NUOVE ESONDAZIONI IN ROMAGNA ++

maltempo in emilia romagna 9

(ANSA) - Nella notte i fiumi hanno continuato a uscire dagli argini e l'acqua invade diverse aree della Romagna. A Bagnacavallo (Ravenna) il Lamone: "la situazione degli allagamenti sta rapidamente peggiorando in buona parte del territorio a seguito della rottura dell'argine a Boncellino e delle criticità sulla rete scolante", avvisa il Comune, spiegando che molte strade non sono percorribili e che si stanno verificando esondazioni anche sul fiume Senio in località Cotignola. Sono stati allestiti punti di accoglienza e la raccomandazione è di rimanere ai piani alti. Allagamenti anche a Castel Bolognese, con il Senio in paese.

maltempo in emilia romagna

2 - MALTEMPO: A BOLOGNA IL RAVONE È A RISCHIO ESONDAZIONE

(ANSA) - "Salire al primo piano in via Montenero, via del Chiu', via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione. Non recarsi nelle cantine e nei negozi". E' il messaggio d'allarme diffuso dal Comune di Bologna poco fa. (ANSA).

2 - Esondano i fiumi, paura e sfollati. «In Romagna è una catastrofe»

Estratto dell'articolo di Alfio Sciacca per il “Corriere della Sera”

maltempo in emilia romagna 8

Si allestiscono in tutta fretta ricoveri per la notte nelle palestre a Cesena, Faenza e Forlì, anche se tanti andranno in casa di amici o parenti. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci parla ufficialmente «di mille sfollati», mentre il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ne calcola «tremila che potrebbero anche diventare seimila».

Ma, visto l’amplissimo fronte dell’emergenza che è ancora in corso, nessuno è in grado di fornire stime attendibili. In tarda serata il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini conferma che c’è una vittima: un anziano la cui casa, in via Firenze, è stata sommersa. I soccorritori sono riusciti a salvare la moglie.

maltempo in emilia romagna 1

Ancora una volta in poche settimane l’Emilia-Romagna è letteralmente flagellata dal maltempo e da esondazioni dei fiumi che attraversano i principali centri urbani della regione.

Cesena è sicuramente l’epicentro dell’emergenza. Il fiume Savio ha rotto gli argini nel centro della città allagando tutto compreso il grande Ipercoop, fino al centro addestramento della Polizia di stato dove sono visibili solo i tetti delle volanti. Ma il maltempo ha colpito duro anche a Forlì, Rimini, Riccione e persino a Bologna città. A Faenza arrivano richieste di aiuto anche via social. E poi ancora giù lungo tutta la dorsale adriatica fino alle Marche che ancora portano le cicatrici della tragica alluvione dello scorso anno.

maltempo in emilia romagna 2

Riccione è spaccata in due: la parte della città oltre la ferrovia e la zona del litorale. Quasi impossibile attraversarla da un punto all’altro, come accedere dall’autostrada. Allagato persino il pian terreno dell’ospedale. A metà giornata viene chiusa anche la stazione ferroviaria. A Forlì è esondato il fiume Montone allagando anche qui le case ai piani bassi. A Faenza ha ceduto l’argine del Lamone.

Il Savio rischia di rompere gli argini anche a Ravenna. Per questo il primo cittadino Michele de Pascale ha firmato un’ordinanza di evacuazione preventiva degli edifici lungo tutto l’argine sinistro del fiume. A cascata il maltempo ha mandato in tilt anche il traffico stradale e soprattutto ferroviario. In treno si arriva sino a Bologna, oltre è impossibile andare. Cancellati decine di collegamenti. E anche oggi la circolazione resterà sospesa sulla Bologna-Rimini, Bologna-Ravenna, Ravenna-Rimini e Faenza-Ravenna. Con ripercussioni in tutta la fascia adriatica.

maltempo in emilia romagna 11

Sì, perché non è ancora finita. Prevista pioggia intensa per almeno le prossime 24 ore, con un picco all’alba. Si tratta ancora di allerta rossa su buona parte dell’Emilia-Romagna, non solo per le precipitazioni e le piene, ma anche per possibili frane e dissesti idrogeologici. Precipitazioni che inevitabilmente ingrosseranno ulteriormente e minacciosamente i corsi d’acqua.

Per questo la Protezione Civile è mobilità al massimo. «Sono già state destinate 200 unità aggiuntive dei vigili del fuoco e 200 volontari, mentre da Bologna sono pronti ad entrare in azione due plotoni dell’esercito», assicura il ministro Musumeci. […]

