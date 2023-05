IN EMILIA-ROMAGNA STA VENENDO GIÙ TUTTO! – FINORA LE VITTIME ACCERTATE A CAUSA DEL MALTEMPO SONO 5. UN UOMO È MORTO TRAVOLTO DA UNA FRANA VICINO CESENA - IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI IMOLA È STATO ANNULLATO - IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE, NELLO MUSUMECI: “GLI SFOLLATI SONO CIRCA 4 MILA, IN EMILIA-ROMAGNA SONO 24 I COMUNI ALLAGATI. IN 36 ORE È CADUTA UNA QUANTITÀ DI PIOGGIA DI 6 MESI” – TRENI FERMI O CANCELLATI SULLE LINEE DA ROMA A GENOVA – VIDEO

? #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

1. (Adnkronos) - FLASH -MALTEMPO: F1, ANNULLATO IL GP DI IMOLA

maltempo in emilia romagna

2. MUSUMECI, IN E-R ALLAGATI 24 COMUNI, TUTTI I FIUMI ESONDATI

(ANSA) - "Sono 24 i Comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hanno sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime 36 ore". Così il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, in merito alla situazione del maltempo in Emilia Romagna.

maltempo in emilia romagna 8

3. MALTEMPO E-R, MUSUMECI: POTREBBE ESSERCI UNA SESTA VITTIMA

(askanews) - "Le vittime accertate sono 5. Potrebbe esserci una sesta vittima nella provincia di Ravenna, ma non c'è alcuna ufficialità. Sui dispersi non avanziamo numeri, anche con l'auspicio che si possa trattare di un falso allarme". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, nel punto stampa alla Protezione civile sull'emergenza Maltempo in Emilia-Romagna.

maltempo in emilia romagna 7

4. TRAVOLTO DA UNA FRANA IN COLLINA, MORTO NEL CESENATE

(ANSA) - Un uomo è morto, travolto da un 'costone' franato da una collina allentata dal maltempo, nel giardino della sua casa a Casale di Calisese tra il comune di Cesena e Montiano, nel Cesenate. A quanto si è appreso l'uomo - presumibilmente di mezza età - si trovava fuori dall'abitazione insieme alla moglie quando, a metà mattinata, è stato colpito dallo smottamento.

5. MALTEMPO E-R, MUSUMECI: NUMERO SFOLLATI È INCERTO, CIRCA 4MILA

(askanews) - "Il numero dei senza tetto" per l'emergenza Maltempo in Emilia-Romagna "è incerto: c'è quello ufficiale dell'evacuazione governata dall'ente pubblico e quello dell'allontamento volontario. Complessivamente diciamo intorno a 4mila, ma è un dato assai approssimativo. Può cambiare di ora in ora: molti possono aver trovato già alloggio presso familiari. Lo sapremo nelle prossime ore".

maltempo in emilia romagna 4

Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nel punto stampa alla Protezione civile sull'emergenza Maltempo in Emilia-Romagna.

6. MALTEMPO, TRENI CANCELLATI A ROMA, FIRENZE, BOLOGNA E GENOVA

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

Quali sono i treni cancellati oggi a causa del maltempo? A seguito della nuova allerta rossa diramata oggi dalla protezione civile dell'Emilia-Romagna per piene di fiumi e corsi d'acqua, la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle linee ferroviarie Bologna - Rimini, Bologna - Ravenna, Ravenna - Rimini e Faenza - Ravenna. Lo rende noto Trenitalia.

Sospesa al momento la circolazione anche fra Faenza e Marradi, sulla linea Faenza - Borgo San Lorenzo - Firenze, dove è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. L'offerta commerciale sarà riprogrammata. Previste cancellazioni e limitazioni di percorso dei treni regionali e a lunga percorrenza.

Servizi sostitutivi con autobus saranno effettuati sulla base delle condizioni della viabilità stradale e della disponibilità di mezzi. Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma - Caserta - Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Sarà assicurata parte dell'offerta dei treni intercity notte che seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Terontola-Falconara -Ancona-Lecce. [...]

