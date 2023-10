EMILY RATAJKOWSKI HA TROVATO LA SUA NUOVA MAZZA – LA BOMBASTICA MODELLA 32ENNE È STATA PAPARAZZATA MENTRE SLINGUAZZA IL COMICO 27ENNE STÉPHANE BAK: LUI, PIAZZANDOLE UNA MANO SULLE CHIAPPE, LE FA UNA GASTROSCOPIA E LEI SI LASCIA ANDARE TRA LE SUE BRACCIA TENENDO IN MANO UNA SIGARETTA E NELL’ALTRA UN BICCHIERE DI VINO – SARÀ AMORE? L’UNICA CERTEZZA È CHE DOVRÀ ESSERE BEN DOTATO VISTO CHE GLI UOMINI PRECEDENTI AVEVANO IN COMUNE NOTEVOLI ARNESONI…

Estratto dell'articolo di Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Potrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Emily Ratajkowski, beccata a Parigi insieme all'attore Stéphane Bak. Non si è trattato, però, di un semplice avvistamento, considerando le foto e i video pubblicati in esclusiva dal Daily Mail, che li ritraggono mentre si baciano appassionatamente.

Non è la prima volta che alla modella viene attribuita una nuova storia dopo il divorzio dal marito Sebastian Bear-McClard, nel 2022, da cui ha avuto un figlio, Sylvester. In questi ultimi anni l'abbiamo vista avvicinarsi a Eric André, DJ Orzio Rispo ed Harry Styles. Storie vere o presunte che Emily non si è mai preoccupata di confermare o smentire, ribadendo la sua più totale libertà sacrosanta in amore.

[…] Ventisette anni contro i 32 di Emily, Stéphane Bak è molto conosciuto nel suo paese, diventato famoso già nel 2012, appena sedicenne, quando venne eletto «Il comico più giovane di Francia».

Franco-congolese, Bak è stato espulso dalla scuola pubblica giovanissimo, ad appena 14 anni, e successivamente ha iniziato la sua carriera comica, esibendosi in spettacoli di cabaret in piccoli club di Parigi.

Di qui, i primi ruoli al cinema, come ad esempio nel film Asteroid City di Wes Anderson, dove recita accanto a Scarlett Johansson e Tom Hanks. Di recente è arrivato anche il debutto come testimonial pubblicitario. Non è chiaro quando e come abbia conosciuto Emily Ratajkowski, che per ora nulla lascia trapelare, specie sui social dove è sempre molto attiva. Anche lui, per ora, preferisce tenere per sé i sentimenti. Tanto addosso hanno già gli occhi del gossip…

