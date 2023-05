15 mag 2023 17:22

EMILY RATAJKOWSKI TORNA A FARE QUELLO CHE LE RIESCE MEGLIO: FAR ARRAPARE I SUOI FOLLOWER - LA MODELLA, PER LA PRIMA VOLTA A RIO DE JANEIRO, HA MOSTRATO IL SUO FISICO INCREDIBILE PER PROMUOVERE UNO DEGLI ULTIMI COSTUMI DELLA SUA LINEA "INAMORATA" – LA 31ENNE HA IMPROVVISATO UN BALLETTO HOT IN TOP CROP E PERIZOMA PER METTERE IN RISALTO LE CHIAPPE SCOLPITE NEL MARMO… VIDEO