Tom Barrack, amico e superconsulente di Trump paga la cauzione di 250 milioni di dollari ed esce dal carcere

Da www.repubblica.it

Tom Barrack, amico e alleato di lunga data di Donald Trump ed uno dei massimi responsabili della campagna dell'ex presidente nel 2016, è uscito dal carcere grazie al pagamento di una cauzione di 250 milioni di dollari.

Barrack, 74 anni, investitore miliardario, era finito in cella giorni fa con l'accusa di lobby illegale a favore di Paesi stranieri e di aver fatto segretamente gli interessi di alcuni regimi del Golfo Persico come quelli dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi durante il primo mandato di Trump

