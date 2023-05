7 mag 2023 08:10

ENNESIMA SPARATORIA IN AMERICA: UN UOMO HA APERTO IL FUOCO IN UN OUTLET AD ALLEN, IN TEXAS - NOVE PERSONE SONO MORTE E ALMENO SETTE SONO RIMASTE FERITE: TRA LE VITTIME POTREBBERO ESSERCI DEI BAMBINI – NON SI CONOSCONO I MOTIVI DELLA STRAGE: IL KILLER, CHE È STATO UCCISO DA UN POLIZIOTTO INTERVENUTO SUL POSTO, INDOSSAVA UN GIUBOTTO E “SEMBRAVA AVESSE RICEVUTO ADDESTRAMENTO” – VIDEO