29 gen 2021 08:07

ENNESIMA STRAGE IN FAMIGLIA IN PIEMONTE: DOPO L’OMICIDIO-SUICIDIO DI CARIGNANO, A CARMAGNOLA UN 39ENNE UCCIDE LA MOGLIE E IL FIGLIOLETTO, POI TENTA DI AMMAZZARSI LANCIANDOSI DAL BALCONE: ORA È PIANTONATO IN OSPEDALE, NON E’ IN PERICOLO DI VITA – L’ALLARME NEL CUORE DELLA NOTTE ERA STATO DATO DAI VICINI SVEGLIATI DALLE URLA DI UNA LITE