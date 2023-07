ENNESIMO ALLARME NUCLEARE IN UCRAINA: IL PERIMETRO DELLA CENTRALE ATOMICA DI ZAPORIZHZHIA, OCCUPATA DAI RUSSI, È PIENO DI MINE ANTIUOMO. SECONDO KIEV, I SOLDATI DI MOSCA HANNO SPENTO IL REATTORE 4, E LA SITUAZIONE RISCHIA DI DEGENERARE – PUTIN CONTINUA A BOMBARDARE E, DOPO I MISSILI SU ODESSA, HA ESTESO GLI ATTACCHI VERSO INFRASTRUTTURE DI STOCCAGGIO DEL GRANO, AL CONFINE CON LA ROMANIA (PAESE NATO) – GLI UCRAINI RINTIGNANO: “CONTINUEREMO A COLPIRE IL PONTE DI CRIMEA…”

UCRAINA: AIEA CONFERMA, MINE VICINO CENTRALE ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno osservato mine direzionali antiuomo alla periferia del sito della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato ieri sera il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi.

In un comunicato viene spiegato che durante una perlustrazione del 23 luglio il team dell'Aiea ha visto alcune mine situate in una zona cuscinetto tra le barriere perimetrali interne ed esterne del sito. Gli esperti hanno riferito che si trovavano di fronte al sito, in un'area riservata a cui il personale operativo dell'impianto non può accedere.

"Come ho riferito in precedenza, l'Aiea era a conoscenza del precedente posizionamento di mine al di fuori del perimetro del sito e anche in particolari punti all'interno. Il nostro team ha fatto presente questa specifica scoperta e gli è stato detto che si tratta di una decisione militare e in un'area controllata dai militari", ha affermato Grossi.

"Ma avere tali esplosivi sul sito è incoerente con gli standard di sicurezza dell'Aiea e le linee guida sulla sicurezza nucleare e crea ulteriore pressione psicologica sul personale dell'impianto, anche se la valutazione iniziale dell'Aiea basata sulle proprie osservazioni e sui chiarimenti dell'impianto è che qualsiasi detonazione di queste mine non dovrebbe influire sui sistemi di sicurezza e protezione nucleare del sito", ha aggiunto il direttore generale dell'Aiea.

UCRAINA: KIEV, DA RUSSI ATTI RISCHIOSI SU REATTORE ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - Le forze russe di occupazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia hanno fatto entrare il reattore 4 in uno stato di 'spegnimento a caldo' (hot shutdown), in violazione dei protocolli di sicurezza. Lo ha annunciato l'agenzia nucleare ucraina Energoatom tramite Telegram.

"Tali azioni sono una grave violazione dei requisiti della licenza per gestire questo impianto nucleare", ha affermato Energoatom. "Attualmente l'unità 4 dovrebbe funzionare esclusivamente nello stato di stato di 'spegnimento a freddo'". Petro Kotin, il presidente di Energoatom, ha definito "criminale" la decisione di trasferire il reattore in uno stato di 'spegnimento a caldo'. "E' una violazione deliberata e intenzionale del diritto ucraino e internazionale", ha detto.

UCRAINA: ROMANIA, DA ESCALATION MOSCA RISCHI IN MAR NERO

(ANSA) - Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha condannato gli attacchi di ieri dell'esercito russo ai porti ucraini del Danubio, definendoli una "escalation" in una dichiarazione su Twitter. "Condanno fermamente i recenti attacchi russi contro le infrastrutture civili ucraine sul Danubio, molto vicino alla Romania", ha detto Iohannis. "Questa recente escalation pone seri rischi per la sicurezza nel Mar Nero e colpisce anche l'ulteriore transito di grano ucraina, quindi la sicurezza alimentare globale", ha sottolineato il presidente della Romania.

UCRAINA: DRONI RUSSI ABBATTUTI SU KIEV, 'NESSUNA VITTIMA’

(ANSA-AFP) - Le forze ucraine hanno sventato un nuovo attacco di droni russi a Kiev nella notte. Lo hanno affermato stamattina le autorità militari locali, aggiungendo che al momento no si segnalano vittime o danni particolari.

"Nella notte il nemico ha attaccato Kiev" usando droni, ha detto il capo dell'amministrazione militare locale Serguii Popko. "Tutti i bersagli aerei sono stati rilevati e distrutti" durante il loro avvicinamento alla capitale, ha aggiunto specificando che "secondo le informazioni attuali, non ci sono state vittime o distruzioni" in città. Secondo il funzionario, quello di stanotte è "già il sesto attacco di droni alla capitale questo mese"

KIEV, 'CONTINUEREMO A COLPIRE IL PONTE DI CRIMEA'

(ANSA) - Le forze ucraine continueranno a colpire la Crimea occupata e il ponte di Kerch che collega la Russia continentale alla penisola annessa da Mosca: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in un'intervista alla Cnn.

"Tutti questi obiettivi sono obiettivi ufficiali perché ridurranno la loro capacità di combattere contro di noi (e) contribuiranno a salvare le vite degli ucraini", ha affermato Reznikov. Rispondendo alla domanda se l'obiettivo di Kiev sia quello di mettere fuori uso il ponte in modo permanente, Reznikov ha spiegato che è "una tattica normale distruggere le linee logistiche del nemico per bloccare le possibilità di ottenere più munizioni, più carburante, più cibo, eccetera. Ecco perché useremo queste tattiche contro di loro".

La Russia ha colpito ripetutamente la città portuale meridionale di Odessa e la regione circostante nel corso dell'ultima settimana, mentre l'Ucraina ha continuato i suoi attacchi all'interno della Crimea, incluso lo stesso ponte di Kerch la settimana scorsa per la seconda volta. (ANSA).

UCRAINA: ALLARME ANTIAEREO A KIEV E IN 11 REGIONI

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'allarme antiaereo è stato diramato nella notte a Kiev e in 11 regioni dell'Ucraina. Lo riportano i media locali. Gli oblast interessati all'allerta sono quelli della capitale e di Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkassy e Chernihiv.

LA RUSSIA ATTACCA I PORTI E ALLUNGA I CONFINI DELLA GUERRA

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

I confini della guerra della Russia contro l’Ucraina si allungano e si estendono, così come gli obiettivi militari di Mosca, che si stanno concentrando nella parte meridionale del paese, nelle regioni affacciate sul mare, sui porti, contro il grano.

Dopo aver lanciato diciannove missili contro Odessa, […] la Russia ha continuato a bombardare l’Ucraina e ieri ha colpito le infrastrutture di stoccaggio del grano nei porti fluviali sul Danubio di Reni e di Izmail, non distanti dal confine con la Romania.

Il presidente russo, Vladimir Putin, dice di avere un piano per rilanciare il mercato del grano: vuole coinvolgere alcuni paesi africani, i cui leader giovedì andranno a trovarlo in Russia, ma nel frattempo colpisce e distrugge i punti di transito da cui dipende la sicurezza alimentare di tutto il mondo.

Prima del 24 febbraio del 2022, la rivista britannica New Statesman aveva pubblicato un numero dedicato ai piani di Vladimir Putin, [...] mettendo in copertina una caricatura del presidente russo con il mondo tra le mani, intento a stropicciarne i confini, impiastricciandosi le mani con terre e mari che gli rimangono tra le dita. La sua guerra ha l’obiettivo di trasfigurare l’Ucraina e il mondo, non rispetta regole e a malapena rispetta confini: la Romania è molto preoccupata per l’ultimo attacco, la Polonia ha mobilitato mezzi militari da mandare alla frontiera con la Bielorussia.

Domenica il presidente russo ha incontrato il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka […] Il bielorusso ha detto che gli uomini della Wagner insistono per fare un’incursione in Polonia e al dittatore tocca il compito di tenerli a bada, ma inizia a sentirsi stressato.

Il venerdì prima [...], Vladimir Putin aveva minacciato Varsavia, avvisandola che […] avrebbe potuto toglierle da un momento all’altro un po’ del suo territorio, perché come Mosca sotto Stalin le aveva assegnato i confini attuali, così Mosca sotto Putin avrebbe potuto revocarli. La Polonia per tutta risposta […] ha aumentato la presenza militare lungo il confine, dimostrando di essere pronta a qualsiasi cosa in qualsiasi momento, senza essere intimorita.

Ieri alcuni droni ucraini sono arrivati in Crimea e anche a Mosca, hanno colpito alcuni edifici, poi, secondo il ministero degli Esteri russo, sono stati abbattuti. Kyiv ha rivendicato gli attacchi, e quello che si autodefinisce il ministero dell’Attacco russo, il gruppo di combattenti russi che collaborando con gli ucraini compiono incursioni e azioni di sabotaggio in Russia, ha detto che è soltanto l’inizio e che il Cremlino non avrà tregua. […] Mosca ha definito terrorismo le incursioni dei droni ucraini. Non esiste rapporto causa-effetto nella testa del presidente russo e dei suoi collaboratori. Il capo del Cremlino è convinto di poter ancora sfilacciare il mondo con le sue mani, come nella copertina del New Statesman, ma il mondo tutto intorno si è organizzato, capisce quali sono le minacce inscenate e quelle vere, reagisce e si preserva.

