EPIDEMIA VIRALE – DAL PAPA A MAURO CORONA-VIRUS: TUTTI I MEME PIÙ DIVERTENTI SULLA PANDEMIA CINESE CHE HA GETTATO NEL PANICO IL MONDO – PER OVVIE RAGIONI VA FORTE LA BIRRA CORONA, MA CE N’È PER TUTTI I GUSTI: I BISCOTTI CINESI DELLA FORTUNA CON MESSAGGI DI PREVENZIONE E I SIMPSON (CHE AVEVANO PREDETTO TUTTO) - L’AUDIO: “GENNARO A FORCELLA AFFITTA A 15 EURO ‘O CINESE CO’ A TOSSE PER NON FARE LA FILA ALLE POSTE’”

Coronavirus, l'audio whatsapp - Gennaro a Forcella: il cinese con la tosse è a vostra disposizione per non fare la fila alle Poste

Gaia Scorza Barcellona per www.repubblica.it

meme sul coronavirus 16

In principio erano i Simpson. Ancora una volta sono stati loro a farci fare una risata prima del tempo, quando ancora non era accaduto nulla, o quasi. Era il 1993, lo spettro della Sars non si era ancora affacciato e il coronavirus avrebbe aspettato il 2020 per farsi avanti. Nel cartoon di allora i "gialli" disegnati da Matt Groening già mettevano in scena un'influenza anomala di sospetta origine asiatica che da Springfield si sarebbe propagata rapidamente nel resto del mondo.

meme sul coronavirus 19

Coronavirus, dai Simpson al Papa: i meme non risparmiano l'epidemia cinese

Nella puntata in questione i tg annunciavano 300 casi acclarati di contagio arrivato per via postale. Finché Bart non si rintanava a letto, tossendo felice e saltando la scuola, e Mr. Burns scappava nel suo "bunker antigermico". Salvo scoprire che Homer già lo aveva occupato. Oggi sappiamo ancora una volta che la realtà può superare di gran lunga la fantasia. E' facile parlare di profezia (#simpsonprediction) ora che dobbiamo fare i conti sul serio con gli effetti di un coronavirus venuto da Wuhan e mai visto prima.

meme sul coronavirus 14

C'è poco da ridere, vien da dire, guardando all'emergenza sanitaria globale che ci lascia con il fiato sospeso. Ma l'ondata inarrestabile dei meme è partita subito, alla ricerca di quell'effetto catartico che la Rete tende da sempre ad accogliere e regalare, a qualsiasi costo. E con tutti i rischi del caso, non ultimi i messaggi demenziali che sconfinano nel razzismo o nella volgarità. Lo sanno bene i cinesi, finiti inevitabilmente nel mirino dello humour più nero.

meme sul coronavirus 5

meme sul coronavirus 15

Così capita che un messaggio su Whatsapp vi recapiti l'audio del "cinese in affitto", nel quale una voce con cadenza napoletana annuncia: "Gennaro a Forcella affitta a 15 euro 'o cinese co' 'a tosse per non fare la fila alle Poste". E prosegue: 50 euro per evitare la folla in metropolitana o sul bus, 70 per trovare posto al ristorante. "A vostra disposizione".

meme sul coronavirus 7

meme sul coronavirus 6

Quanto ai meme sui social network va forte la birra Corona, diventata protagonista di una serie infinita di fotomontaggi. Tra i tanti che circolano su Instagram (sotto #coronavirusmeme e altre varianti dell'hashtag) quello in cui si vede una bottiglia da sola contro tutte le altre: a fronteggiarla, una schiera di Heineken con mascherina che la tengono a debita distanza.

meme sul coronavirus 2

E nell'inesauribile filone delle star che prendono misure anti virus per scherzarci su - dal Trono di Spade a Sponge Bob, passando per i divi di Hollywood - in salsa italiana c'è persino un papa Francesco con guanti blu. Il titolo dell'ineffabile Lercio non perdona: "Coronavirus. Papa schiaffeggia di nuovo fedele cinese ma stavolta coi guanti". E più la situazione reale si fa seria, più il web sembra voler rivendicare lo spazio per tornare a sorridere. Quasi a ripetere quel vecchio augurio che più di tutti sfida il destino umano e servirà pure a esorcizzare qualche paura: "Una risata ci seppellirà".

meme sul coronavirus 9 i simpson hanno predetto anche il coronavirus meme sul coronavirus 1 cinesi si proteggono dal coronavirus con bottiglie di coronavirus 1 meme sul coronavirus 17 meme sul coronavirus 4 meme sul coronavirus 11 meme sul coronavirus 8 meme sul coronavirus 10 meme sul coronavirus 12 meme sul coronavirus 13 cinesi si proteggono dal coronavirus con bottiglie di coronavirus 2 cinesi si proteggono dal coronavirus con bottiglie di coronavirus turisti cinesi insultati a firenze 1 mascherine a disneyland shangai persone alla stazione di pechino turisti cinesi insultati a firenze 4 coronavirus casi in italia CORONAVIRUS coronavirus 3 cinesi si proteggono come possono dal coronavirus 3 cinesi si proteggono come possono dal coronavirus 2 il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 1 POMPE FUNEBRI IN CINA CORONAVIRUS POMPE FUNEBRI IN CINA CORONAVIRUS cinesi si proteggono come possono dal coronavirus 1 cinesi si proteggono come possono dal coronavirus meme sul coronavirus 3